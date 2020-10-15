Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму заявили, что разработали собственную вакцину от коронавируса ● Власти пояснили законно ли не обслуживать покупателей без масок ● Три человека с COVID-19 скончались в Крыму ● Рост продолжается: в Крыму 171 новых случая заражения коронавирусом ● Власти дали инструкцию для крымчан с подозрением на коронавирус
В Севастополе 35 случаев COVID-19 за сутки, есть умершие
фото © vk.com/aksenovrk
В Севастополе за сутки было зарегистрировано 35 новых случаев заболевания COVID-19, два пациента с подтвержденным диагнозом скончались.
Известно, что все новые заболевшие – местные жители. Младшему заразившему – полгода, старшему – 80 лет.
«Скончался мужчина в возрасте 91 года и женщина 94 лет. Течение болезни в обоих случаях осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией, острой дыхательной недостаточностью, полиорганной недостаточностью на фоне хронических заболеваний», - сообщили в пресс-службе правительства.
Также за сутки 21 человек был выписан после выздоровления.
Таким образом, всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1452 человека. Из них 965 пациентов уже выздоровели и выписаны из больниц, а 44 пациента скончались.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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