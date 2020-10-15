В Севастополе 35 случаев COVID-19 за сутки, есть умершие

фото © vk.com/aksenovrk

В Севастополе за сутки было зарегистрировано 35 новых случаев заболевания COVID-19, два пациента с подтвержденным диагнозом скончались.

Известно, что все новые заболевшие – местные жители. Младшему заразившему – полгода, старшему – 80 лет.

«Скончался мужчина в возрасте 91 года и женщина 94 лет. Течение болезни в обоих случаях осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией, острой дыхательной недостаточностью, полиорганной недостаточностью на фоне хронических заболеваний», - сообщили в пресс-службе правительства.

Также за сутки 21 человек был выписан после выздоровления.

Таким образом, всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1452 человека. Из них 965 пациентов уже выздоровели и выписаны из больниц, а 44 пациента скончались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти пояснили законно ли не обслуживать покупателей без масок. Отказ предпринимателей обслуживать покупателей без медицинских масок в магазинах, аптеках и других учреждениях полностью правомерен.

Три человека с COVID-19 скончались в Крыму. Три пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Рост продолжается: в Крыму 171 новых случая заражения коронавирусом. За 14 октября на территории Республики Крым подтвержден 171 новый случай коронавирусной инфекции.

Власти дали инструкцию для крымчан с подозрением на коронавирус. Крымчанам с симптомами коронавируса рекомендовали сидеть дома, не лечиться антибиотиками и не делать КТ на ранних сроках заболевания.