Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе закрыли театры, кинотеатры и ограничили работу ЗАГСов ● В симферопольском ковидном госпитале умерла роженица с коронавирусом ● В Севастополе 35 случаев COVID-19 за сутки, есть умершие ● В Крыму заявили, что разработали собственную вакцину от коронавируса ● Власти пояснили законно ли не обслуживать покупателей без масок
В Минздраве Крыма уверяют, что никакая роженица от коронавируса не умирала
В Симферополе не было зафиксировано ни одной смерти после кесарева сечения в роддоме №2, который перепрофилирован под ковидный госпиталь.
Об этом заявил главврач родильного дома №2 Илья Глазков.
«Официально заявляю, что в родильном доме №2 никто после кесарева сечения не умер. Мы действительно оперировали женщину, но ее потом от нас перевели, потому что у нас нет круглосуточной реанимации», - сказал он.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в ковидном госпитале в Симферополе «умерла роженица, которая ждала третьего ребенка». По информации пользователей, роженице «провели экстренное кесарево сечение, малыш остался жив, до этого женщина находилась в Перинатальном центре столицы, где успела заразить многих врачей и медперсонал».
«Постоянно действующей комиссией Министерства здравоохранения Республики Крым по разбору случаев смерти женщин во время беременности, родов и в послеродовом периоде проводится проверка качества оказанной в амбулаторных и стационарных условиях медицинской помощи пациентке. По информации руководства СП «Перинатальный центр» ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Семашко», по результату проведенной проверки, нарушения в части организации санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, не выявлены», - отметили РИА Новости Крым в пресс-службе Минздрава РК.
В ведомстве добавили, что одним из обязательных условий госпитализации в СП «Перинатальный центр» ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Семашко» является наличие справки об отсутствии новой коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что с начала августа в Симферопольском роддоме №2, который перепрофилировали под ковидный госпиталь, родилось трое детей. По словам Глазкова, все роженицы, которые находятся в медучреждении, болеют COVID-19. Однако врачам удалось предотвратить заражение новорожденных.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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