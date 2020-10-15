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Коронавирус в Крыму

В Крыму заявили, что разработали собственную вакцину от коронавируса

12:25 четверг, 15 октября 2020
В Крыму заявили, что разработали собственную вакцину от коронавируса

фото © ria.ru

Специалисты Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского разработали вакцину от коронавируса.

Об этом рассказал руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир Оберемок.

— Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет «зашит» небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела. После вакцинации таким олигонуклеотидом предполагается, что реальной угрозы от заражения уже не будет. Основательность действия вакцины обеспечивается свойствами тиофосфатных олигонуклеотидов, которые эффективно проникают в клетки и имеют пролонгированный эффект, — цитирует слова ученого пресс-служба вуза.Особенностью препарата является способ его приема.

— Еще одно преимущество нашей вакцины в том, что ее можно принимать интроназально, то есть просто вдыхать, не понадобится никаких инъекций, – подчеркнул Оберемок.

Он добавил, что необходима конкуренция между различными вакцинами. Это позволит находить наиболее эффективные варианты в конкретной ситуации. Специалисты готовы запустить все этапы тестирования препарата сразу после получения необходимого финансирования.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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