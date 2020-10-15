Культура
В Крыму записали кавер-версию и сняли клип на песню Кузьмы Скрябина
Крымчанка Юлия Качула вместе с группой «Діти Криму» записала кавер-версию на песню украинского исполнителя Кузьмы Скрябина «Чуєш біль» и сняли в Симферополе клип к данной композиции.
«Спасибо, брат, за песню. Впервые была опубликована более 30-ти лет назад. Так и не услышанная и не прочувствованная большинством... Теперь с нашей энергетикой и посылом», – написала крымчанка.
Качула призывает всех неравнодушных помочь с написанием субтитров для песни на английском языке.
«У меня нет возможности. Я преподаватель вокала из Симферополя. Но я верю в то, что делаю. В это верил и Кузьма. Подключайтесь. Эти идеи стоят того, чтобы их помнили и не позволили уничтожить», – отметила Юлия Качула.
Ранее крымчанка представила новый музыкальный клип на песню «Тільки там», снятый в Симферополе.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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