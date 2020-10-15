В Крыму записали кавер-версию и сняли клип на песню Кузьмы Скрябина

Крымчанка Юлия Качула вместе с группой «Діти Криму» записала кавер-версию на песню украинского исполнителя Кузьмы Скрябина «Чуєш біль» и сняли в Симферополе клип к данной композиции.

«Спасибо, брат, за песню. Впервые была опубликована более 30-ти лет назад. Так и не услышанная и не прочувствованная большинством... Теперь с нашей энергетикой и посылом», – написала крымчанка.

Качула призывает всех неравнодушных помочь с написанием субтитров для песни на английском языке.

«У меня нет возможности. Я преподаватель вокала из Симферополя. Но я верю в то, что делаю. В это верил и Кузьма. Подключайтесь. Эти идеи стоят того, чтобы их помнили и не позволили уничтожить», – отметила Юлия Качула.

Ранее крымчанка представила новый музыкальный клип на песню «Тільки там», снятый в Симферополе.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанам раздавали кашу, которую пришлось есть руками. В среду, 14 октября, в Севастополе отметили праздник Покрова. В центральном Покровском соборе отслужили литургию в честь 115-летия со дня первого храмового праздника.

Какой сегодня праздник 14 октября. Сегодня, 14 октября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 13 октября. Сегодня, 13 октября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Крыму из-за пандемии сворачивают массовые мероприятия. Из-за коронавирусных ограничений парусная регата «Русская весна», которая накануне завершилась в Севастополе, рискует стать последним массовым мероприятием на полуострове.