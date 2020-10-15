В Крыму будут судить россиянина за организацию наркокартеля

Двадцатишестилетний житель Москвы в Крыму предстанет перед судом по обвинению в незаконном сбыте наркотиков в составе преступной группировки.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, обвиняемый являлся руководителем преступной группы в составе преступного сообщества, которое осуществляло незаконный сбыт наркотиков и психотропных веществ на территории Республики Крым, Севастополя, Краснодара, Москвы, Краснодарского края и Московской области. Также он вовлек в преступную деятельность сообщества иных лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

«Обвиняемый организовал постоянный канал поставок амфетамина, производного N-метилэфедрона, мефедрона, марихуаны, координировал действия иных участников организованной им преступной группы, выполняющих функции администраторов сайта и «закладчиков», осуществлявших сбыт оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ в Феодосии, Керчи, Судаке, Краснодаре, Ленинском районе Республики Крым», - говорится в сообщении.

Правоохранители пресекли деятельность преступной группы. Из незаконного оборота изъято более 1,5 кг наркотиков и психотропных веществ.

Кроме того, обвиняемый разработал схему по легализации дохода, полученного от торговли наркотиками.

«В середине 2019 года путем проведения финансовых операций и сделок по конвертации криптовалюты Bitcoin на рубли получил более 3 млн рублей, которые использовал для приобретения домовладения в Псковской области, замаскировав сделку купли-продажи договором дарения», – уточнили в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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