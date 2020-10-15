В Евпатории женщина ночью выпала из окна многоквартирного дома

Ночью в службу спасения поступило сообщение о том, что в п. Заозерное г. Евпатория необходима помощь женщине, которая упала с 3 этажа.

Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена сотрудников Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 2-х человек и 1 единицы техники.

— По прибытии стало известно, что пострадавшая упала с 3 этажа на козырек подъезда. Необходима помощь спасателей по транспортировке женщины к машине скорой помощи. С помощью жестких носилок через окно в подъезд пострадавшую транспортировали в машину СМП, — рассказал министр.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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