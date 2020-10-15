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Коронавирус в Крыму

Три человека с COVID-19 скончались в Крыму

11:15 четверг, 15 октября 2020

Три пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.

Таким образом, общие количество скончавшихся достигло 99 человек.

В Крыму за прошедшие сутки выявлен 171 новый случай коронавируса. Всего в республике зарегистрировано 6 502 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 3 721 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Психолог составил портрет типичных нарушителей масочного режима

Психолог составил портрет типичных нарушителей масочного режима

Психолог Сергей Ланг в эфире «Радио 1» назвал категории граждан, которые не верят в пандемию коронавируса и чаще всего отказываются носить средства индивидуальной защиты.

Коронавирус в Крыму
Власти дали инструкцию для крымчан с подозрением на коронавирус

Власти дали инструкцию для крымчан с подозрением на коронавирус

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