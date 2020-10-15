Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Рост продолжается: в Крыму 171 новых случая заражения коронавирусом ● Власти дали инструкцию для крымчан с подозрением на коронавирус ● Врачи выявили еще одно опасное осложнение коронавируса ● В крымских гостиницах выявили нарушения санитарных норм ● Власти рассказали об очагах коронавируса в школах Крыма
Три человека с COVID-19 скончались в Крыму
Три пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.
Таким образом, общие количество скончавшихся достигло 99 человек.
В Крыму за прошедшие сутки выявлен 171 новый случай коронавируса. Всего в республике зарегистрировано 6 502 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 3 721 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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