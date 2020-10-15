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Суд в России оставил в силе приговор за похищение картины Куинджи «Ай-Петри.Крым»
Архип Куинджи «Ай-Петри. Крым» | фото © Новости Крыма
Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве оставил без изменений судебные решения по делу уроженца Крыма Дениса Чуприкова, получившего три года колонии по делу о похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.
Об этом сообщает информагентство «Интерфакс».
Подробностей в суде не сообщили. Осужденный и его адвокаты пока публично не комментировали решение суда.
27 января 2019 года из Третьяковской галереи в Москве похитили картину «Ай-Петри. Крым» Куинджи. Мужчина под видом музейного работника достал картину из рамы и скрылся.
На следующий день подозреваемого в краже Дениса Чуприкова задержали, однако он заявил российским правоохранителям о своей невиновности. Чуприков оказался владельцем зарегистрированного в Москве общества с ограниченной ответственностью.
Обвиняемый родился в Крыму в Феодосии, искал работу как на полуострове, так и в Подмосковье, привлекался к административной ответственности. В последнее время он жил в поселке Заречье в Одинцовском районе, где и был задержан. Картина была обнаружена там же.
Позже МВД России обнародовало видео похищения картины.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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Суд в России оставил в силе приговор за похищение картины Куинджи «Ай-Петри.Крым»
Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве оставил без изменений судебные решения по делу уроженца Крыма Дениса Чуприкова, получившего три года колонии по делу о похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.
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