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Происшествия

Странное вождение в Севастополе закончилось кувырком на клумбу

Накануне около половины девятого вечера в Севастополе произошло ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль и пострадал один человек.

По словам очевидцев, за несколько минут до столкновения один из его участников вел себя крайне подозрительно: ехал медленно и неуверенно, несколько раз цеплял бордюр, а после резко увеличил скорость и попал в ДТП.

«Там одна <машина> на крыше в клумбе – микроавтобус как-то пролетел всю клумбу аж в сторону съезда к “Добрострою«», – написали о последствиях аварии в группе «Автопартнер. Севастополь. Крым» ВКонтакте.

На месте происшествия – возле авторынка в Гагаринском районе города – работали спасатели, медики и правоохранители. Сотрудники МЧС оперативно отключили аккумуляторы в автомобилях, а также поставили перевернутое авто на колеса.

«Параллельно сотрудники МЧС оказали первую помощь пострадавшему и транспортировали его к автомобилю службы «103». Мужчина доставлен в городскую больницу», – сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

В УМВД России по городу Севастополю сообщили, что водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем Opel Vivaro, столкнулся с остановившимся впереди Opel Astra, которым управлял водитель 1966 года рождения.

В тексте использованы материалы: Форпост

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