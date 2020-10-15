Происшествия
Севастопольца приговорили к двум годам колонии-поселения за смертельное ДТП
Суд в Севастополе приговорил местного жителя к двум годам колонии-поселения за смертельное ДТП.
Об этом сообщила прокуратура города.
«Установлено, что местный житель в декабре 2019 года, двигаясь по улице Авиаторов в пгт Кача, превысил максимально допустимую скорость, при выполнении маневра выехал на сторону встречного движения и совершил наезд на пешехода. От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия телесных повреждений пострадавший скончался больнице», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, помимо реального срока заключения, севастопольца лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Также с него взыскан моральный ущерб сыну погибшего в размере 800 тыс. рублей.
Осужденный и его защитники публично не комментировали приговор.
Ранее в прокуратуре Севастополя направили в суд уголовное дело против мужчины, которого обвиняют в наезде автомобилем на школьницу и причинении ей тяжкого вреда здоровья.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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