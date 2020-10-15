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Происшествия

Севастопольца приговорили к двум годам колонии-поселения за смертельное ДТП

Суд в Севастополе приговорил местного жителя к двум годам колонии-поселения за смертельное ДТП.

Об этом сообщила прокуратура города.

«Установлено, что местный житель в декабре 2019 года, двигаясь по улице Авиаторов в пгт Кача, превысил максимально допустимую скорость, при выполнении маневра выехал на сторону встречного движения и совершил наезд на пешехода. От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия телесных повреждений пострадавший скончался больнице», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, помимо реального срока заключения, севастопольца лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Также с него взыскан моральный ущерб сыну погибшего в размере 800 тыс. рублей.

Осужденный и его защитники публично не комментировали приговор.

Ранее в прокуратуре Севастополя направили в суд уголовное дело против мужчины, которого обвиняют в наезде автомобилем на школьницу и причинении ей тяжкого вреда здоровья.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Чиновников могут наказать за халатность из-за гибели детей в Крыму. Прокуратура Крыма инициировала возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц органов профилактики в Сакском районе.

СК озвучил подробности громкого убийства пятилетней девочки в Крыму. Перед судом предстанет 44-летний житель Раздольненского района, которого в прошлом году задержали по обвинению в действиях сексуального характера и убийстве своей пятилетней падчерицы.

В Крыму суд закрыл 52 предприятия из-за несоблюдения противоэпидемических мер. На сегодня в Крыму суд принял решение по 52 объектам о приостановлении деятельности на срок от 30 до 90 суток, еще по восьми выписали штраф от 50 до 200 тысяч рублей.

Суд в Москве продлил арест бывшему вице-премьеру Крыма. Московский городской суд во вторник, 13 октября, продлил до января 2021 года срок содержания под стражей бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

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