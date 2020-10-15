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Власть

Самолеты из Воронежа в Крым теперь будут летать и зимой

09:36 четверг, 15 октября 2020

Прямое регулярное авиасообщение между Симферополем и Воронежем продлено на осенне-зимнюю навигацию, которая начнется с 25 октября.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Симферополь.

Рейсы, как и в летний период, продолжат выполнять авиакомпании «ИрАэро» и Nordwind.

Nordwind начнет выполнять рейсы из Воронежа в Симферополь и обратно в рамках осенне-зимнего расписания с 14 ноября. Они продлятся до конца марта 2021 года и будут осуществляться по вторникам и субботам.

Сибирская авиакомпания «ИрАэро» будет осуществлять полеты раз в неделю по субботам. Рейсы продолжатся до 28 ноября.

Время в пути составит около двух часов.

— Авиакомпании продолжают продлевать программы полетов в Крым, что свидетельствует о сохранении популярности этого направления. Рейсы между Воронежем и Симферополем в осенне-зимнюю навигацию «ИрАэро» и Nordwind начнут выполнять впервые в своей истории, — отметил коммерческий директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Сергей Дяйкин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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