Рост продолжается: в Крыму 171 новых случая заражения коронавирусом

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За 14 октября на территории Республики Крым подтвержден 171 новый случай коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 14 октября на территории Республики Крым зарегистрирован 171 случай коронавирусной инфекции. 142 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 6502 случая новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 5398 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5504 человека. Выздоровевших за весь период – 3721 человек», — сообщил глава Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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