Развитием инвестпотенциала Крыма займется бывший донецкий «регионал»

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Главой корпорации Развития республики Крым стал Дмитрий Ворона. Его журналистам сегодня представила зампред Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

В конце сентября предыдущий глава Корпорации Наиль Габбасов покинул пост гендиректора и перешел работать на аналогичную должность в Башкирии.

Дмитрий Ворона высоко оценил инвестиционные перспективы Крыма, назвав их перспективными. По его словам, он «намерен погрузиться в предмет и продолжить работу в заданном векторе».

Дмитрий Николаевич Ворона родился в Донецке в 1980 году, получил юридическое образование в Донецком университете. Работал помощником председателя Красногвардейского районного суда Макеевки, в частных фирмах и различных органах юстиции. В 2005 - 2006 гг. был уполномоченным лицом «Партии регионов» в общегосударственном избирательном округе.

В 2006 году после победы «регионалов» на выборах стал замминистром охраны окружающей природной среды Украины, затем занял кресло замминистра внутренних дел Украины, через несколько месяцев перешел на должность главы Государственной миграционной службы и спустя некоторое время снова вернулся на пост замминистра МВД, откуда перешел в минюст сопредельного государства. С февраля 2013 по май 2014 был председателем Государственной регистрационной службы Украины.

В 2019 году стало известно, что Дмитрий Ворона получил российское гражданство. Некоторые СМИ сообщали, что кандидатура Вороны в 2018 году рассматривалась на должность нового вице-премьера Крыма, курирующего ЖКХ, энергетику и транспорт.

Также некоторые СМИ называли Ворону внештатным советником главы Крыма Сергея Аксенова. Новый глава Корпорации развития РК входил в рабочую группу по созданию в Крыму игровой зоны.

Ворона возглавляет фонд Ялтинского международного экономического форума.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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