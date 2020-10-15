Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 78.0
воздух +22
море +21

Власть

Работы по разминированию теплохода «Жан Жорес» в Феодосии остановлены

За прошедший месяц были обнаружены и уничтожены десятки тысяч взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба администрации Феодосии.

Подведены итоги работы сводного отряда из реагирующих подразделений крымского и севастопольского Главных управлений МЧС России по разминированию теплохода «Жан Жорес», затонувшего в Феодосийском заливе 16 января 1942 года во время десантной операции.

В соответствие с комплексным планом основных мероприятий МЧС России на 2020 год с 15 сентября по 14 октября проводились работы по подъему с затонувшего судна и ликвидации взрывоопасных предметов. Всего было обнаружено и уничтожено 28500 патронов, 263 артиллерийских снаряда, 74 авиабомбы и 12335 единиц других взрывоопасных предметов. Кроме того, были обнаружены и подняты останки двух бойцов.

Сложность работ заключалась в том, что взрывоопасные предметы являлись окончательно снаряженными, то есть подготовленными к выстрелу. Благодаря слаженности действий и четкому выполнению поставленных задач всеми подразделениями работы выполнены в срок и в полном объеме.

По итогам заседания был отменен режим закрытия движения для маломерных судов в Феодосийском заливе, введенный для обеспечения безопасности района.

В 2021 году работы по разминированию будут продолжены.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Инвестор хочет построить пункт придорожного сервиса на выезде из Крыма в сторону Украины. Совет по улучшению инвестклимата на территории Республики Крым одобрил проект по развитию придорожной инфраструктуры возле Армянска.

В Крыму ученые намерены оценить, навредит ли опреснение воды полуострову. Крымский федеральный университет намерен оценить, будут ли эффективными опреснительные установки для покрытия дефицита Крыма в питьевой воде, сказал информагентству ТАСС и.о. ректора университета Андрей Фалалеев.

Пещеру «Таврида» откроют для туристов после Нового года. Этой зимой в Крыму появится еще один туристический объект, расположенный в 20 километрах от Симферополя.

Севастополю одобрили строительство новой поликлиники. Поликлиника в Гагаринском районе должна быть построена до конца следующего года.

Коронавирус в Крыму
Патологоанатомы рассказали, что коронавирус делает с органами человека

Патологоанатомы рассказали, что коронавирус делает с органами человека

Специалисты отмечают нехорошую тенденцию.

Власть
Жители Севастополя получили «инопланетную» голубую воду

Жители Севастополя получили «инопланетную» голубую воду видео

Ранее о необычном явлении сообщали в Симферополе.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе 35 случаев COVID-19 за сутки, есть умершие

В Севастополе 35 случаев COVID-19 за сутки, есть умершие

В Севастополе за сутки было зарегистрировано 35 новых случаев заболевания COVID-19, два пациента с подтвержденным диагнозом скончались.

Коронавирус в Крыму
Власти дали инструкцию для крымчан с подозрением на коронавирус

Власти дали инструкцию для крымчан с подозрением на коронавирус

Крымчанам с симптомами коронавируса рекомендовали сидеть дома, не лечиться антибиотиками и не делать КТ на ранних сроках заболевания.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации