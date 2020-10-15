Власть
Работы по разминированию теплохода «Жан Жорес» в Феодосии остановлены
За прошедший месяц были обнаружены и уничтожены десятки тысяч взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба администрации Феодосии.
Подведены итоги работы сводного отряда из реагирующих подразделений крымского и севастопольского Главных управлений МЧС России по разминированию теплохода «Жан Жорес», затонувшего в Феодосийском заливе 16 января 1942 года во время десантной операции.
В соответствие с комплексным планом основных мероприятий МЧС России на 2020 год с 15 сентября по 14 октября проводились работы по подъему с затонувшего судна и ликвидации взрывоопасных предметов. Всего было обнаружено и уничтожено 28500 патронов, 263 артиллерийских снаряда, 74 авиабомбы и 12335 единиц других взрывоопасных предметов. Кроме того, были обнаружены и подняты останки двух бойцов.
Сложность работ заключалась в том, что взрывоопасные предметы являлись окончательно снаряженными, то есть подготовленными к выстрелу. Благодаря слаженности действий и четкому выполнению поставленных задач всеми подразделениями работы выполнены в срок и в полном объеме.
По итогам заседания был отменен режим закрытия движения для маломерных судов в Феодосийском заливе, введенный для обеспечения безопасности района.
В 2021 году работы по разминированию будут продолжены.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Инвестор хочет построить пункт придорожного сервиса на выезде из Крыма в сторону Украины. Совет по улучшению инвестклимата на территории Республики Крым одобрил проект по развитию придорожной инфраструктуры возле Армянска.
В Крыму ученые намерены оценить, навредит ли опреснение воды полуострову. Крымский федеральный университет намерен оценить, будут ли эффективными опреснительные установки для покрытия дефицита Крыма в питьевой воде, сказал информагентству ТАСС и.о. ректора университета Андрей Фалалеев.
Пещеру «Таврида» откроют для туристов после Нового года. Этой зимой в Крыму появится еще один туристический объект, расположенный в 20 километрах от Симферополя.
Севастополю одобрили строительство новой поликлиники. Поликлиника в Гагаринском районе должна быть построена до конца следующего года.
Патологоанатомы рассказали, что коронавирус делает с органами человека
Специалисты отмечают нехорошую тенденцию.
Жители Севастополя получили «инопланетную» голубую воду видео
Ранее о необычном явлении сообщали в Симферополе.
В Севастополе 35 случаев COVID-19 за сутки, есть умершие
В Севастополе за сутки было зарегистрировано 35 новых случаев заболевания COVID-19, два пациента с подтвержденным диагнозом скончались.
Дожди и похолодание в Крыму: спасатели готовятся к ЧС
На выходных в Крыму ожидаются дожди и похолодание, сообщает МЧС правительства Крыма со ссылкой на местный Гидрометцентр.
24 часа назад
Власти дали инструкцию для крымчан с подозрением на коронавирус
Крымчанам с симптомами коронавируса рекомендовали сидеть дома, не лечиться антибиотиками и не делать КТ на ранних сроках заболевания.