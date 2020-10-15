Работы по разминированию теплохода «Жан Жорес» в Феодосии остановлены

За прошедший месяц были обнаружены и уничтожены десятки тысяч взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба администрации Феодосии.

Подведены итоги работы сводного отряда из реагирующих подразделений крымского и севастопольского Главных управлений МЧС России по разминированию теплохода «Жан Жорес», затонувшего в Феодосийском заливе 16 января 1942 года во время десантной операции.

В соответствие с комплексным планом основных мероприятий МЧС России на 2020 год с 15 сентября по 14 октября проводились работы по подъему с затонувшего судна и ликвидации взрывоопасных предметов. Всего было обнаружено и уничтожено 28500 патронов, 263 артиллерийских снаряда, 74 авиабомбы и 12335 единиц других взрывоопасных предметов. Кроме того, были обнаружены и подняты останки двух бойцов.

Сложность работ заключалась в том, что взрывоопасные предметы являлись окончательно снаряженными, то есть подготовленными к выстрелу. Благодаря слаженности действий и четкому выполнению поставленных задач всеми подразделениями работы выполнены в срок и в полном объеме.

По итогам заседания был отменен режим закрытия движения для маломерных судов в Феодосийском заливе, введенный для обеспечения безопасности района.

В 2021 году работы по разминированию будут продолжены.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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