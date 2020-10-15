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Происшествия

Пятеро погибли и 165 травмированы: статистика ДТП с детьми в Крыму

19:44 четверг, 15 октября 2020
Пятеро погибли и 165 травмированы: статистика ДТП с детьми в Крыму

фото © Pixabay

За девять месяцев текущего года на дорогах полуострова произошло 140 ДТП с пострадавшими младше 16 лет.

В результате пострадали 165 и погибли 5 малолетних детей. Наиболее распространенными причинами трагедий стали нарушение скоростного режима и расположение машины на проезжей части.

В Крыму в рамках проекта «Детство без опасности» будут проведены обучающие курсы для родителей. На базе республиканской клинической больнице им. Семашко медицинские сотрудники обучат родителей правильно перевозить детей в автомобиле. Особое внимание уделят правилам размещения и использования автокресел. Отработка полученных знаний будет проводиться на специальном оборудовании.

В 2018 году более 2,5 тысяч крымский мам и пап уже прошли подобное обучение на базе перинатального центра РКБ им. Семашко.

Проект «Детство без опасности» стартует в Крыму в октябре. В прошлом году охватил 30 регионов России, к 2021 году к нему присоединятся все субъекты РФ. Он реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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