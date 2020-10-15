Психолог составил портрет типичных нарушителей масочного режима

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Психолог Сергей Ланг в эфире «Радио 1» назвал категории граждан, которые не верят в пандемию коронавируса и чаще всего отказываются носить средства индивидуальной защиты.

По словам специалиста, основная группа нарушителей масочного режима – подростки. Их реакция объясняется юношеским максимализмом и ощущением внутренней безопасности.

«Они уверены, что с ними никогда ничего не произойдет. Для них надеть на глазах сверстников маску – показать свою слабость. Для них статус в окружении гораздо важнее опасности, которую несет вирус. Как правило, подростки не думают, что, даже если они не входят в зону риска, они могут быть просто разносчиками и в итоге заразить своих родителей, бабушек и дедушек. Подростки не формируют причинно-следственных связей, их больше волнует статус», - сказал Ланг.

Ко второй категории относятся взрослые люди, которые не реализовали себя и имеют огромное количество проблем, как в личных отношениях, так и в карьере.

«У них в жизни и так проблем хватает. У них проблемы с жильем, проблемы с нереализованностью. И тут возникает такая массовая проблема как коронавирус. Срабатывает защитный механизм. Они не хотят вникать в это. Им кажется, что в жизни и так много проблем, а все страны занимаются какой-то ерундой. Им так проще жить, они не хотят слушать, не хотят принимать эту информацию. Им проще осознавать, что никакого вируса нет», – отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, эти люди снимают с себя ответственность за то, что надо покупать маски, а также испытывают негатив к другим людям и обществу в целом.

«Когда у человека есть семья, у него все хорошо, ему есть что терять. Он будет стараться сохранить то, чего достиг. Он ценит своих близких и свою жизнь, он любит жить и будет делать все, чтобы эту жизнь сохранить», – подчеркнул психолог.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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