Происшествия
Полицейские задержали в Крыму двух московских фальшивомонетчиков
Полицейские задержали двух фальшивомонетчиков из Москвы, которые сбывали подделки пятитысячных купюр в Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«Установлено, что задержанные лица – мужчина и женщина – осуществляли доставку на территорию Республики Крым фальшивых денежных купюр номиналом 5000 рублей из Москвы на арендованном автомобиле. Въехав на территорию полуострова в конце сентября 2020 года, злоумышленники двигались по населенным пунктам Южного берега Крыма в сторону Ялты, сбывая по пути поддельные деньги в организациях сферы торговли, на рынках и в службах доставки еды», – говорится в сообщении.
В МВД уточнили, что через несколько дней подозреваемые приняли решение покинуть территорию полуострова и направились в сторону Краснодарского края через Крымский мост, но были задержаны сотрудниками МВД по Республике Крым на выезде из Керчи. В ходе проведенных следственных мероприятий изъято 13 поддельных купюр номиналом 5000 рублей.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление иных фактов противоправной деятельности. Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ – изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Фигурантам уголовного дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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