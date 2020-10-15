Патологоанатомы рассказали, что коронавирус делает с органами человека

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Специалисты отмечают нехорошую тенденцию.

Как показывает вскрытие, у больных с коронавирусом основные органы жизнедеятельности, такие как сердце и печень, остаются здоровыми, главная мишень вируса — это легкие. Об этом рассказала главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина, передает Федеральное агентство новостей.

«Появляется массивный отек. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол», — рассказала специалист.

Медик пояснила, что у пациентов с коронавирусом вес легких может увеличиться до двух килограммов при обычном показателе в 350 г.

Как правило, к смерти приводит закупорка легочной артерии, когда кровь перестает поступать к органу. Также летальные случаи наступают из-за полиорганной недостаточности — поражения других органов человека.

По словам Гришиной, средний возраст умерших пациентов с коронавирусом — около 50 лет, однако есть тенденция к увеличению числа жертв среди молодых.

В России наблюдается ухудшение эпидситуации из-за коронавируса, число новых случаев заражения и смертей за сутки побило новый рекорд. На утро 15 октября прирост новых зараженных составил 14 231 человек.

В тексте использованы материалы: Форпост

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