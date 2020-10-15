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Власть

Ненужное: в Симферополе продают общественные туалеты

Ненужное: в Симферополе продают общественные туалеты

фото © Новости Крыма

В Симферополе решили продать четыре общественных туалета и один недострой.

Соответствующее объявление было размещено на одной из крупнейших торговых площадок в сети Интернет.

Все пять объектов, общей площадью 330 квадратных метров выставлены за 600 тысяч американских долларов или 47 миллионов отечественных рублей. Речь идет о нужниках в Гагаринском парке, парке Тренева, общественном туалете за зданием кинотеатра «Космос» и в Детском парке.

Недострой расположен на перекрестке улиц Шмидта и Воровского. Стоит отметить, что большинство объектов уже давно не эксплуатируются.

Все туалеты, ранее принадлежавшие городу, были проданы в частные руки, а именно экс-депутату Верховной рады Украины Льву Миримскому. Он умер в 2017 году.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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