Назван способ убрать коронавирус со смартфона

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Если должным образом не обрабатывать смартфон, то коронавирус не остановит даже частое мытье рук.

Как правильно это делать, в интервью радио Sputnik рассказала главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина.

По ее словам, смартфон — один из главных «распространителей» вируса, его нужно обрабатывать так же, как руки: регулярно мыть или использовать дезинфицирующие средства.

Как пояснила специалист, флагманские модели ведущих марок, которые обладают высоким уровнем водонепроницаемости, можно мыть просто под краном.

При протирании смартфона влажными салфетками или другим дезинфицирующим средством нужно помнить, что содержание в них спирта не должно быть меньше 60%. Иначе вирус так и останется на поверхности устройства.

При этом спирт в дезинфекторе повреждает покрытие, которое защищает гаджет от отпечатков пальцев и жира.

«Увы, здесь вам придется выбирать, что вам важнее: покрытие, которое защищает от отпечатков пальцев и жира, или собственное здоровье», — заключила Людмила Мурзина.

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Власти рекомендуют гражданам не игнорировать требования Роспотребнадзора: носить средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и минимизировать контакты.

В тексте использованы материалы: Форпост

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