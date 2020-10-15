«На обмеление водохранилищ страшно смотреть»: что происходит с водоснабжением в Крыму

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В Крыму усугубляется проблема с нехваткой воды. Вслед за Симферопольским, Бахчисарайским районом и Алуштой график водоснабжения вводят в Белогорске, а Севастополь переходит в «режим повышенной готовности» из-за дефицита воды.

Власти утверждают, что запасов в городе не хватит и на три месяца.

Параллельно с этим в Крыму продолжаются поиски дополнительных источников воды, а самолет Росгидромета в крымских горах пытается вызвать дождь из облаков. В начале недели глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что бурение новых скважин не спасет ситуацию и что надежда остается только на еще не построенные опреснительные установки. Тем временем правительство России распорядилось выделить на решение проблем с водоснабжением полуострова около 6 миллиардов рублей.

Специалист геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон рассказал, что, судя по космическим снимкам, ни одно водохранилище Крыма не начало наполняться от осенних дождей.

– Погода в Крыму в первой половине осени была достаточно теплой, и атмосферных осадков выпадало немного. В некоторых районах проходили сильные дожди, но их было абсолютно недостаточно, чтобы изменить тенденцию. По космическим снимкам видно, что скорость отступления воды в водохранилищах достаточно высокая, оно не замедляется. Появляются островки почти в каждом из них, даже в горных, и наблюдать это обмеление даже страшно. Самолет для стимуляции осадков не мог помочь, потому как влагонесущих масс в атмосфере было крайне мало. Соответственно, на график экономии будут постепенно переходить регионы Крыма, находящиеся дальше всего от гор: восточные, западные, северные. Словом, те регионы, которые ранее ориентировались на Северо-Крымский канал. На юге Крыма местного стока для большей части населения еще будет хватать.

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов на совещании 12 октября заверил, что выделенные российским правительством деньги на водоснабжение Крыма помогут стабилизировать ситуацию, но не уточнил, как именно:

«Ситуация с водой контролируемая, просто люди задают вопросы по самой программе. В СМИ прошли информация, что правительство России выделило более 5 миллиардов, и многие успокоились, что федеральный центр нас поддерживает. Надо сейчас подробно разложить, на что пойдут эти средства, в тех же СМИ, чтобы ситуация была полностью управляемая».

Вслед за ним глава Крыма Сергей Аксенов пообещал опубликовать подробную программу действий уже 15 октября и подчеркнул, что в приоритете будет строительство опреснительных установок, а не бурение дополнительных скважин:

«Использование подземных вод в таких объемах чревато последствиями. На наш взгляд, единственный выход сейчас – это опреснение морской воды... Впервые в нашей стране такой проект будет реализован. Все разговоры, что у нас полно воды под землей – ну, коллеги, все заканчивается рано или поздно. Эта вода когда-то будет вытеснена морской водой и тогда будем иметь такие последствия, что останемся без сельского хозяйства, вообще без ничего».

Между тем, по данным властей Крыма, первую опреснительную установку в Крыму для водоснабжения Симферополя и еще ряда населенных пунктов региона могут ввести в эксплуатацию через два – два с половиной года. По мнению Сергея Гапона, чиновники, наконец, были вынуждены признать то, о чем специалисты говорили давно.

– Бурение скважин позволяет решить проблему лишь на короткое время. Скорее всего, ситуация с подземными водами там сейчас очень плохая, хотя точно ее, мне кажется, никто не знает. Уже даже сами господа из Крыма признают, что разработка дополнительных скважин чревата серьезными последствиями. Раньше они говорили, что подземные воды полностью решат проблему дефицита, потом – что частично, а теперь вот это. Так или иначе, в ближайший год им остается уповать исключительно на погоду, на обильные дожди осенью-зимой. Возможно, следующее лето будет не таким жарким, и полуостров будет лучше обеспечен водой. Однако до этого времени все может случиться.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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