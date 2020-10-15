«Крымавтодор» избежал банкротства

Предприятие «Крымавтодор» погасило задолженность по налогам, тем самым избежав угрозы банкротства.

Об этом сообщил вице-премьер-министр РК Евгений Кабанов.

— «Крымавтодор» погасил образовавшуюся перед бюджетом просроченную задолженность по уплате налогов. Соответственно, требования ФНС, как и заявление в суд, потеряли актуальность. Предприятие, которое ранее было выбрано одним из единых подрядчиков по ремонту дорог в Крыму, сможет полноценно работать над поставленной задачей, – рассказал Кабанов.

Вице-премьер уточнил, что проблемы на предприятии, а также сама налоговая задолженность, возникли еще при прежнем руководителе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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