Киев составил санкционный список крымский судей

Представительство президента Украины в АРК составило список крымских судей, которые стали фигурантами уголовных дел.

Об этом сообщается на сайте представительства.

В список попал 101 сотрудник судов Республики Крым и Севастополя. В списках числятся судьи не только гражданских, но и гарнизонных судов.

Перечень был направлен в Службу безопасности Украины и в прокуратуру АРК.

«В начале октября 2020 года прокуратурой АР Крым и Севастополя был предоставлен ответ на обращение представительства с информацией про то, что вышеуказанный список граждан РФ – судей Республики Крым и города федерального значения Севастополь, был обработан и добавлен к соответствующим материалам уголовных производств, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 438 (Нарушение законов и обычаев войны) и другими статьями уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

По мнению Киева, «указанные судьи выносили незаконные приговоры проукраинским гражданам и имели отношение к незаконному лишению свободы, незаконным обыскам и их действия привели к незаконному помещению Ильми Умерова в психиатрическую больницу».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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