Какой сегодня праздник 15 октября

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Сегодня, 15 октября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день мытья рук (Global Handwashing Day)

Впервые праздник прошел 15 октября 2008 года в рамках провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН Года санитарии. Инициатива проведения такого Дня принадлежит Всемирной организации здравоохранения и Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ).

Проблема немытых рук имеет колоссальное значение для здравоохранения населения всего мира. Соблюдение правил личной гигиены помогает предотвращать многие заболевания у детей и взрослых. По словам пресс-секретаря ЮНИСЕФ Маркси Меркадо: «По оценкам ЮНИСЕФ, каждый год диарея убивает миллион сто тысяч детей, а пневмония уносит миллион двести тысяч детских жизней. Простое мытье рук с мылом способно вдвое сократить число случаев детской диареи и на четверть уменьшить количество респираторных заболеваний».

Международный день сельских женщин (International Day of Rural Women)

Международный день сельских женщин (International Day of Rural Women), отмечаемый ежегодно 15 октября, призван напомнить обществу, насколько многим оно обязано сельским женщинам, насколько ценен их труд.

Сельские женщины составляют более четверти населения земного шара. Они играют ведущую роль в производстве продовольствия, в развитии стабильности сельских районов. Причем не только в промышленно развитых странах, но и в развивающихся. Кроме того, они выполняют большинство работ по уходу за детьми, пожилыми и больными. А если учесть, что 76% беднейших жителей планеты проживают в сельской местности, обеспечение доступа сельских женщин к производственным сельскохозяйственным ресурсам может способствовать сокращению масштабов голода и нищеты в мире.

Куприян и Устинья

В этот день отмечается память трех мучеников, погибших за веру в начале 4 века: Киприана, Иустины и Феоктиста. Киприан жил в Антиохии и с детства обучался языческой философии, а достигнув зрелости, был посвящен в жрецы. Говорили, что он обрел великую силу и видел самого князя тьмы.

Также сегодня, 15 октября, отмечают такие праздники:

- День импровизатора

- День памяти святых мучеников Киприана и Иустины

- Международный день белой трости (International White Cane Safety Day)

- День адресно-справочной службы ФМС РФ

- День собирания осенних листьев

- День синдрома дубликации хромосомы (World Idic15 Awareness Day)

- День ворчуна (National Grouch Day) в США

- День творожного сыра (National Cheese Curd Day) в США

- День учителя в Бразилии

- День грибов (National Mushroom Day) в США

- День матери в Малави

- День студента в Индии

- День борьбы со СПИДом среди латиноамериканцев (National Latinx AIDS Awareness Day) в США

- День работников фармацевтической и микробиологической промышленности Беларуси

- День жаркого с фазаном (National Roast Pheasant Day) в США

Сегодня именины празднуют: Иван, Петр, Давид, Феоктист, Константин, Федор, Георгий, Василий, Степан, Яков, Михаил, Сильван, Андрей, Дмитрий, Анна, Тереза, Киприан, Борис, Касьян (Кассиан), Аврелия, Юстина (Иустина, Устинья).

Что происходило 15 октября в прошлые годы

533 - великий византийский полководец Велизарий вступает в Карфаген, отбив его у вандалов, что стало началом конца королевства Вандалов.

1570 - основана нынешняя столица Северной Кореи город Пхеньян.

1582 - вводится григорианский календарь папой римским Григорием XIII.

1917 - расстреляна знаменитая шпионка, танцовщица Мата Хари за деятельность в пользу Германии.

1973 - популярная операционная система UNIX обновилась до четвертой версии.

1981 - основана легендарная метал-группа Metallica.

1985 - начало конца СССРМ. Горбачев объявил о планах экономической перестройки.

1992 - признан виновным в 52 убийствах серийный маньяк Андрей Чикатило.

2005 - митинг в Киеве перерос в кровавую драку между на националистами и коммунистами.

2007 - компанией Intel объявлено о разработке нового процессора для мобильных применений - Intel Atom, в настоящее время с успехом применяющихся в ноутбуках, нетбуках др..

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 15 октября. Какие праздники будут завтра?

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