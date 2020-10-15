«Феодосийский оптический завод» может войти в структуру «Ростеха»

Включенное в план приватизации госимущества на 2020 год АО «Феодосийский оптический завод», вероятнее всего, войдет в структуру госкорпорации «Ростех».

Об этом сообщил и.о. министра промышленной политики республики Александр Трянов.

«Предполагаем, что предприятие войдет в структуру ГК «Ростех», – сказал Трянов. – На текущий момент начальная стоимость завода при выставлении его на аукцион не определена».

По словам и.о. министра, феодосийский завод уже сотрудничает с входящим в структуру «Ростеха» «Уралвагонзаводом». «В настоящее время предприятие работает над расширением номенклатуры для выпуска продукции специального назначения с АО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения», в рамках гособоронзаказа сотрудничает с АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», – пояснил он.

После продажи предприятия, профиль выпускаемой продукции не изменится, подчеркнул Трянов, не планируется и сокращение численности работников. Сам завод нуждается в модернизации оборудования, которое «морально устарело», необходимы инвестиции для разработки новых видов продукции и повышения конкурентоспособности. Этого удастся добиться при привлечении инвестора.

«Феодосийский оптический завод» был создан в 1967 году по решению минобороны СССР. Специализируется на выпуске оптических и оптико-электронных приборов: изделий, входящих в систему управления огнем, микроскопов и другого оборудования. На 2020 год сформирован портфель заказов на общую сумму 73,3 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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