Экс-глава Севастополя может оказаться в санкционном списке ЕС из-за отравления Навального

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Среди граждан России, против которых ЕС в ближайшее время введет санкции в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, могут оказаться глава ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, а также представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, который ранее был главой правительства Севастополя​.

Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники, информирует Радио Свобода.

В среду со ссылкой на источники сообщалось, что в санкционные списки попадут 6 граждан России и одна организация. Как утверждает New York Times, кроме Бортникова, Кириенко и Меняйло, это глава управления внутренней политики администрации президента Андрей Ярин, два заместителя министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов. Также планируется ввести санкции против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, где, как считают в ЕС, разрабатывалось отравляющее вещество «Новичок», следы которого были обнаружены в анализах Навального.

Как сообщил в Twitter журналист и редактор Radio Free Europe/Radio Liberty по Европе​ Рикард Йозвяк, официально имена людей, включенных в списки, как ожидается, объявят в четверг. Принципиальное согласие ввести санкции в связи с отравлением Навального было достигнуто лидерами ЕС в понедельник.

Источники New York Times утверждают, что лица, против которых будут вводиться санкции, по мнению представителей ЕС, знали о готовящемся отравлении или прямо участвовали в его подготовке.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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