Двое туристов сорвались со скалы в районе Алушты

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Крымским спасателям пришлось оказывать помощь туристам, которые сорвались со скалы в районе горы Демерджи под Алуштой, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По данным ведомства, сообщение с просьбой о помощи поступило к спасателям накануне днем. Двое туристов при спуске сорвались со скалы и скатились с обрыва.Спасатели нашли пострадавших вблизи пещеры МАН.

«После оказания первой помощи пострадавших на специализированных носилках и вакуумном матрасе эвакуировали к служебным автомобилям, после чего пострадавшие – жители Ялты и Бахчисарайского района, были доставлены в село Лаванда и переданы сотрудникам скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Ранее спасатели эвакуировали из Большого каньона нуждавшуюся в медицинской помощи туристку.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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