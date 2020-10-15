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Происшествия

Двое туристов сорвались со скалы в районе Алушты

11:00 четверг, 15 октября 2020
Алушта
Двое туристов сорвались со скалы в районе Алушты

фото © Новости Крыма

Крымским спасателям пришлось оказывать помощь туристам, которые сорвались со скалы в районе горы Демерджи под Алуштой, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По данным ведомства, сообщение с просьбой о помощи поступило к спасателям накануне днем. Двое туристов при спуске сорвались со скалы и скатились с обрыва.Спасатели нашли пострадавших вблизи пещеры МАН.

«После оказания первой помощи пострадавших на специализированных носилках и вакуумном матрасе эвакуировали к служебным автомобилям, после чего пострадавшие – жители Ялты и Бахчисарайского района, были доставлены в село Лаванда и переданы сотрудникам скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Ранее спасатели эвакуировали из Большого каньона нуждавшуюся в медицинской помощи туристку.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Трое туристов заблудились на Ай-Петри. Спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь потерявшимся туристам в районе горы Ай-Петри.

На Ай-Петри заблудились двое туристов. Специалисты Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь потерявшимся туристам в районе горы Ай-Петри.

Туристка из Питера заблудилась в темноте на вершине Аю-Дага. Сотрудники Алуштинского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» эвакуировали ночью девушку, заблудившуюся на г. Аю-Даг.

В горной местности в районе Ай-Петри спасли 16-летнюю девушку. В Бахчисарайском районе с горной местности эвакуировали пострадавшую 16-летнюю девушку.

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