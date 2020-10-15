Доска раздора: в Крыму перепутали двух командиров военных эсминцев

В Евпатории разгорелись нешуточные страсти по погибшему в 1941 году земляку.

На дом героя войны Евгения Ефета повесили мемориальную табличку в его честь. Неравнодушные горожане сразу заметили ошибку в указанной дате гибели и обнаружили несоответствие портрета. На табличке изображен совершенно другой герой войны.

В середине сентября на стене дома №66 по улице Караимской была торжественно открыта мемориальная доска, посвященная рожденному в Евпатории командиру эсминца «Гордый», капитану 3 ранга Евгению Ефету.

«К сожалению, инициаторы установки доски поместили на ней фотографию другого человека — тоже капитана 3 ранга, командира эсминца «Бойкий» Георгия Годлевского, в честь которого в Севастополе названа улица и установлена мемориальная доска с точно таким же портретом», — написала в Facebook Виктория Струнина.

У общественников возник вопрос и по дате гибели евпаторийца. На мемориальной табличке указано 12 ноября 1941 года, но в архивной справке, полученной крымским караимским обществом «Бирлык», значится 14 ноября. При этом также известно, что эсминец затонул 14 ноября.

«Ефет был мертв, когда тонул эсминец? Ну что за бред! В чем тогда его подвиг?» — негодует Виктория Струнина.

Активистка сделала информационный запрос в городскую администрацию Евпатории. На что пришел ответ о том, что в комиссию по контролю за размещением памятных объектов обратился руководитель «Караимской религиозной общины» Виктор Тирияки «с пакетом документов, подтверждающих заслуги героя войны Евгения Борисовича Ефета».

«Дата гибели героя, согласно представленным документам, указана в архивных материалах Министерства обороны СССР и является достоверной. Макет памятной доски герою выполнен с учетом архивных материалов из караимской национальной библиотеки «Карай Битиклиги» в городе », — говорится в ответе администрации, который предоставила ForPost Струнина.

Руководитель евпаторийской караимской общины Виктор Тирияки назвал свои источники, по которым они готовили документы для мемориальной таблички

«Мы привыкли работать с архивными документами. <...> убытия личного состава, командного состава Красной Армии. Фотография опубликована в советское время в 1976 году в журнале за подписью Ефетова краснозменного издательства ДОСААФ», — сообщил он.

В тексте использованы материалы: Форпост

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