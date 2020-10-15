Аксенов разрешил провести публичные слушания по проекту стратегии развития Евпатории

Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о повышенной готовности, которые разрешают проведение в Евпатории публичных слушаний по проекту стратегии развития города до 2035 года.

Соответствующий указ опубликован на сайте правительства Крыма.

«В пункте 4: абзац второй подпункта 4.1 изложить в следующей редакции: действие настоящего подпункта не распространяется на проведение 29 октября 2020 года публичных слушаний по проекту Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым до 2035 года в Евпатории, ул. Демышева, д.129, актовый зал муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Евпаторийская детская школа искусств», – говорится в документе.

Также разрешено проводить спортивные мероприятия, включенные в единый календарный план Республики Крым и муниципалитетов, включая сдачу норм ГТО. При этом общее количество участников не должно превышать 50 человек, посетителей должно быть не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения.

Пункт 4 указа главы республики говорит о запрете на территории Крыма на период действия режима повышенной готовности проведения массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных с количеством участников более 50 человек.

Ранее Аксенов вносил в этот же пункт изменения, разрешающие проведение фестивалей Koktebel Jazz Party, Rap Koktebel и «Таврида-АРТ», а также всероссийских и международных соревнований.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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