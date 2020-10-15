Аксенов назначил нового гендиректора «Крымэнерго»

Новым руководителем «Крымэнерго» назначен Игорь Коринь, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по инвестициям этого предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма.

«До настоящего времени обязанности директора ГУП РК «Крымэнерго» временно исполнял Окунев Виталий Юрьевич. Сегодня главой республики принято решение назначить на должность генерального директора предприятия Коринь Игоря Владимировича, который с 2014 года работает на предприятии, зарекомендовал себя как грамотный специалист, хорошо знает работу предприятия», – заявил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

В январе 2015 года крымский парламент национализировал «ДТЭК Крымэнерго», а правительство полуострова назначило новое руководство предприятия. В итоге крымские активы «ДТЭК» фактически перешли в собственность государственного унитарного предприятия «Крымэнерго».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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