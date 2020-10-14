Власть
Зубков выиграл суд по обвинению в нецелевом использовании земли
фото © Новости Крыма
Белогорский районный суд отказал комитету по регистрации и кадастру Крыма в удовлетворении иска к крымскому бизнесмену Олегу Зубкову, который является владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте и сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе, по обвинению в «нецелевом использовании земли».
Об этом он рассказал на своем канале в YouTube.
По словам Зубкова, в октябре 2019 года комитет по регистрации и кадастру Крыма составил админпротокол о том, что владельцы парка якобы изменили целевое назначение земельного участка, переданного им в аренду под размещение «Тайгана», и «вместо туристического и культурного обслуживания занялись полной бескультурщиной и запустили гостиницу «Сафари», кафе «Белый Лев» и торгуем сувенирами». Эти объекты пытались закрыть через суд.
Бизнесмен подчеркнул, что целевое назначение земли не менялось, и договор аренды на 49 лет предусматривал выделение земли под туристическое, культурное обслуживание и общепит.
«(Судом) вынесено решение об отказе государственному комитету по государственной регистрации и кадастру Крыма в штрафе на 150 тысяч парка львов «Тайган», юридического лица ОО «Зоопарк «Сказка», отменить их административный материал в связи с несостоятельностью, недоказанностью и несоответствием фактическим обстоятельствам дела», – сообщил Зубков.
Он добавил, что пока суд объявил только результативную часть, и через несколько дней будет еще полный текст решения.
Ранее Зубков рассказал, какие здания власти требуют снести в «Тайгане».
Напомним, Зубков оценил потери бизнеса из-за закрытия парков в 100 миллионов рублей.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В деле укушенной туристки в «Тайгане» все еще не поставлена точка. Верховный суд Крыма 23 сентября намерен вынести решение по апелляционным жалобам обвинения и защиты по делу укушенной туристки Ольги Соломиной в белогорском парке львов «Тайган».
Львица родила двух малышей в саванне крымского «Тайгана». Львица Симона родила двух малышей в саванне крымского сафари-парка «Тайган».
На суде по делу укушенной туристки в «Тайгане» рассмотрели дополнительные экспертизы. В Верховном суде Крыма в рамках рассмотрения апелляционных жалоб по делу укушенной туристки Ольги Соломиной в белогорском парке львов «Тайган» 10 сентября рассмотрели ряд новых экспертиз, сообщил владелец парка Олег Зубков.
«Их негде содержать»: российский цирк отдал крымскому «Тайгану» восемь тигров. Росгосцирк передал в крымский сафари-парк «Тайган» восемь суматранских тигров.
В Севастополе 32 новых случая COVID-19 и еще одна смерть за сутки
В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировали 32 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
Заболеваемость пневмониями в Крыму продолжает расти
За прошедшую неделю в Крыму выявили 1693 случая внебольничных пневмоний, заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
Мало коронавируса: в Крыму свирепствуют грипп и ОРВИ
В Республике Крым отмечается резкий рост случаев заболевания гриппом и ОРВИ.
Самолет Челябинск - Симферополь не долетел до Крыма
Сегодня утром, 11 октября, проблемы возникли на борту самолета, который взлетел в аэропорту Челябинска и должен был через несколько часов приземлиться в Симферополе. Но уже в воздухе судно развернули.
11 октября
Стало известно кто в Крыму ненавидит Горбачева больше всего
Директор школы сомелье «Доля ангела» Эркин Тузмухамедов рассказал об уровне виноделия в России и о критической ситуации виноградников на территории СССР во время руководства страной Михаила Горбачева.