Зубков выиграл суд по обвинению в нецелевом использовании земли

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Белогорский районный суд отказал комитету по регистрации и кадастру Крыма в удовлетворении иска к крымскому бизнесмену Олегу Зубкову, который является владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте и сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе, по обвинению в «нецелевом использовании земли».

Об этом он рассказал на своем канале в YouTube.

По словам Зубкова, в октябре 2019 года комитет по регистрации и кадастру Крыма составил админпротокол о том, что владельцы парка якобы изменили целевое назначение земельного участка, переданного им в аренду под размещение «Тайгана», и «вместо туристического и культурного обслуживания занялись полной бескультурщиной и запустили гостиницу «Сафари», кафе «Белый Лев» и торгуем сувенирами». Эти объекты пытались закрыть через суд.

Бизнесмен подчеркнул, что целевое назначение земли не менялось, и договор аренды на 49 лет предусматривал выделение земли под туристическое, культурное обслуживание и общепит.

«(Судом) вынесено решение об отказе государственному комитету по государственной регистрации и кадастру Крыма в штрафе на 150 тысяч парка львов «Тайган», юридического лица ОО «Зоопарк «Сказка», отменить их административный материал в связи с несостоятельностью, недоказанностью и несоответствием фактическим обстоятельствам дела», – сообщил Зубков.

Он добавил, что пока суд объявил только результативную часть, и через несколько дней будет еще полный текст решения.

Ранее Зубков рассказал, какие здания власти требуют снести в «Тайгане».

Напомним, Зубков оценил потери бизнеса из-за закрытия парков в 100 миллионов рублей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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