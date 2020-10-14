Происшествия
Жителей Крыма атакуют «беззубые» комары из Краснодара
фото © Новости Керчь Крым Россия
Причиной появления на полуострове необычных насекомых может быть сбой в экосистеме.
Автомобили, проезжающие Крымский мост, атакует неизвестная мошкара. Насекомые за несколько минут облепливают лобовые стекла машин так, что даже автомобильные дворники не способны их смахнуть.
- За считанные минуты стекло и фары покрываются жирными пятнами и слоем мушек, - жалуются автомобилисты в социальных сетях.
Как оказалось, назойливой мошкарой являются так называемые комары-звонцы. Как объясняет эколог Сергей Иванов, единственное отличие звонцев от обычных комаров - отсутствие хоботков, которыми насекомые кусают людей. Так что никакой угрозы для человека эти насекомые не представляют.
- Комары-звонцы отличаются от других комаров тем, что они не питаются кровью. Поэтому полностью безопасны для человека. Все лето насекомые развиваются в краснодарских лиманах, а в виде личинок существуют около года, - рассказывает КП-Крым Иванов.
Эколог подчеркивает, что такое нашествие мошкары происходит крайне редко и свидетельствует о сбоях экосистемы.
- Это нарушение экологического равновесия, - считает эксперт. - Сейчас подобных аномалий все больше и больше. Чаще всего они связаны с нехваткой пресной воды, что очень актуально в наше время.
Как считает Иванов, такой феномен не представляет угрозы для жизни, поэтому переживать не стоит, а вот о наличии масок позаботиться нужно. Это средство защиты отлично спасает от попадания мошкары в органы дыхания.
- Комары живут всего несколько дней, поэтому, скорее всего, так называемое нашествие скоро закончится, - отмечает эколог. - Водителям просто придется помыть свои машины и подольше оставаться в масках, ведь сама природа теперь об этом предупреждает.
В тексте использованы материалы: КП-Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Под Судаком Mitsubishi улетел в кювет. На трассе в Крыму водитель Mitsubishi не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет, сообщили в пресс-службе МЧС РК.
На ялтинском пляже мать напоила до беспамятства свою дочь шампанским. В Крыму мать напоила родную дочь до беспамятства. В итоге девочку госпитализировали с отравлением в больницу.
Пенсионерка из Крыма получила травмы при взрыве бытового газа. В Крыму 81-летняя женщина получила ожоги и переломы в результате взрыва газа.
В Алуште пьяный мужчина разгромил двери больницы. В Алуште сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, подозреваемого в умышленном повреждении имущества центральной городской больницы.
В Севастополе 32 новых случая COVID-19 и еще одна смерть за сутки
В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировали 32 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
Заболеваемость пневмониями в Крыму продолжает расти
За прошедшую неделю в Крыму выявили 1693 случая внебольничных пневмоний, заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
Мало коронавируса: в Крыму свирепствуют грипп и ОРВИ
В Республике Крым отмечается резкий рост случаев заболевания гриппом и ОРВИ.
Самолет Челябинск - Симферополь не долетел до Крыма
Сегодня утром, 11 октября, проблемы возникли на борту самолета, который взлетел в аэропорту Челябинска и должен был через несколько часов приземлиться в Симферополе. Но уже в воздухе судно развернули.
11 октября
Стало известно кто в Крыму ненавидит Горбачева больше всего
Директор школы сомелье «Доля ангела» Эркин Тузмухамедов рассказал об уровне виноделия в России и о критической ситуации виноградников на территории СССР во время руководства страной Михаила Горбачева.