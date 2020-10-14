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Коронавирус в Крыму

Заболеваемость пневмониями в Крыму продолжает расти

11:02 среда, 14 октября 2020
Заболеваемость пневмониями в Крыму продолжает расти

фото © pixabay.com

За прошедшую неделю в Крыму выявили 1693 случая внебольничных пневмоний, заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Заболеваемость внебольничными пневмониями по-прежнему растет. Расшифровка их сегодня составляет порядка 37% - это несколько ниже, чем на прошлой неделе. На прошлой неделе в Крыму выявили 1693 случаев внебольничной пневмонии. Для сравнения – 1213 на позапрошлой неделе. Продолжается рост. В целом по республике он сохраняется на 39,5% процентов», - отчиталась главный санитарный врач на оперативном штабе.

Она добавила, что значительный рост наблюдается в Симферополе – там за последнюю неделю выявили 862 случая пневмоний, а также в Джанкойском и Красногвардейском районах.

Ранее депутат Государственной думы РФ, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, почему в Крыму у заболевших коронавирусом все чаще проявляются клинические симптомы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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