Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Три пациента с Covid-19 скончались за сутки в Крыму ● Мало коронавируса: в Крыму свирепствуют грипп и ОРВИ ● COVID-19 в Крыму подтвержден у 163 человек за сутки ● «Дружно «двинем кони»: в Симферополе на платное КТ записывают по ночам на две недели вперед ● Тревожность крымчан из-за коронавируса близка к истерии
Заболеваемость пневмониями в Крыму продолжает расти
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За прошедшую неделю в Крыму выявили 1693 случая внебольничных пневмоний, заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
«Заболеваемость внебольничными пневмониями по-прежнему растет. Расшифровка их сегодня составляет порядка 37% - это несколько ниже, чем на прошлой неделе. На прошлой неделе в Крыму выявили 1693 случаев внебольничной пневмонии. Для сравнения – 1213 на позапрошлой неделе. Продолжается рост. В целом по республике он сохраняется на 39,5% процентов», - отчиталась главный санитарный врач на оперативном штабе.
Она добавила, что значительный рост наблюдается в Симферополе – там за последнюю неделю выявили 862 случая пневмоний, а также в Джанкойском и Красногвардейском районах.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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