Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В крымских гостиницах выявили нарушения санитарных норм ● Власти рассказали об очагах коронавируса в школах Крыма ● В Крыму суд закрыл 52 предприятия из-за несоблюдения противоэпидемических мер ● Власти убеждают крымчан, что в начале заболевания делать КТ легких «абсолютно бесполезно» ● Севастополь отказывает в проезде пассажирам без масок
Врачи выявили еще одно опасное осложнение коронавируса
фото © pixabay.com
Одним из осложнений коронавируса может стать гангрена нижних конечностей, которая развивается при образовании тромба в аорте.
Такое мнение высказали врачи из Сингапура, пишет РИА Новости со ссылкой на The Straits Times.
По словам врачей, в их практике уже был случай, когда пациент стал жаловаться на боли в правой ноге, после чего на пальцах у него началась гангрена. Исследования показали, что у него собрался сгусток крови в аорте. Примечательно то, что ранее он находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ. Мужчину прооперировали и поставили постоянный стент (эндопротез для расширения сосуда), после чего, спустя несколько месяцев, гангрена исчезла, а состояние пациента нормализовалось.
«Очень редко тромб развивается в аорте, которая является кровеносным сосудом с высоким потоком», — заявил руководитель отдела общей хирургии и старший консультант больницы Тан Ток Сен профессор Гленн Тан.
Врач сообщил, что пациента госпитализировали с одышкой и лихорадкой, при этом у него не было других заболеваний. Результаты исследований подтвердили, что у тяжелобольных COVID-19 есть высокий риск развития тромбов, которые вызывают инсульты, сердечные приступы и другие опасные осложнения.
«Гангрена на ногах очень необычна для молодых людей, у которых нет таких заболеваний, как диабет», — пояснил Тан.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Более 70 процентов умерших пациентов с COVID в Крыму были старше 65 лет. Почти три четверти умерших пациентов с COVID-19 в Крыму были старше 65 лет.
Коронавирус стремительно распространяется по районам Крыма. Число подтвержденных случаев COVID-19 в городах и районах Крыма начало стремительно расти.
В Севастополе 32 новых случая COVID-19 и еще одна смерть за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировали 32 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
Заболеваемость пневмониями в Крыму продолжает расти. За прошедшую неделю в Крыму выявили 1693 случая внебольничных пневмоний, заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
СК озвучил подробности громкого убийства пятилетней девочки в Крыму
Перед судом предстанет 44-летний житель Раздольненского района, которого в прошлом году задержали по обвинению в действиях сексуального характера и убийстве своей пятилетней падчерицы.
Крымчанам раздавали кашу, которую пришлось есть руками фото
В среду, 14 октября, в Севастополе отметили праздник Покрова. В центральном Покровском соборе отслужили литургию в честь 115-летия со дня первого храмового праздника.
Врачи выявили еще одно опасное осложнение коронавируса
Одним из осложнений коронавируса может стать гангрена нижних конечностей, которая развивается при образовании тромба в аорте.
Мало коронавируса: в Крыму свирепствуют грипп и ОРВИ
В Республике Крым отмечается резкий рост случаев заболевания гриппом и ОРВИ.
13 часов назад
Заболеваемость пневмониями в Крыму продолжает расти
12 часов назад
COVID-19 в Крыму подтвержден у 163 человек за сутки
13 часов назад
«Дружно «двинем кони»: в Симферополе на платное КТ записывают по ночам на две недели вперед
15 часов назад
В Крыму суд закрыл 52 предприятия из-за несоблюдения противоэпидемических мер
На сегодня в Крыму суд принял решение по 52 объектам о приостановлении деятельности на срок от 30 до 90 суток, еще по восьми выписали штраф от 50 до 200 тысяч рублей.