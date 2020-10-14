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Коронавирус в Крыму

Врачи выявили еще одно опасное осложнение коронавируса

21:48 среда, 14 октября 2020
Врачи выявили еще одно опасное осложнение коронавируса

фото © pixabay.com

Одним из осложнений коронавируса может стать гангрена нижних конечностей, которая развивается при образовании тромба в аорте.

Такое мнение высказали врачи из Сингапура, пишет РИА Новости со ссылкой на The Straits Times.

По словам врачей, в их практике уже был случай, когда пациент стал жаловаться на боли в правой ноге, после чего на пальцах у него началась гангрена. Исследования показали, что у него собрался сгусток крови в аорте. Примечательно то, что ранее он находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ. Мужчину прооперировали и поставили постоянный стент (эндопротез для расширения сосуда), после чего, спустя несколько месяцев, гангрена исчезла, а состояние пациента нормализовалось.

«Очень редко тромб развивается в аорте, которая является кровеносным сосудом с высоким потоком», — заявил руководитель отдела общей хирургии и старший консультант больницы Тан Ток Сен профессор Гленн Тан.

Врач сообщил, что пациента госпитализировали с одышкой и лихорадкой, при этом у него не было других заболеваний. Результаты исследований подтвердили, что у тяжелобольных COVID-19 есть высокий риск развития тромбов, которые вызывают инсульты, сердечные приступы и другие опасные осложнения.

«Гангрена на ногах очень необычна для молодых людей, у которых нет таких заболеваний, как диабет», — пояснил Тан.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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