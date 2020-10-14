Власти убеждают крымчан, что в начале заболевания делать КТ легких «абсолютно бесполезно»

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Решение о проведении компьютерной томографии легких должен принимать только врач.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции заявил министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко.

— Сроки и показания к выполнению компьютерной томографии строго регламентированы. В дебюте заболевания, как правило, это абсолютно не показанная процедура. Более того, лучевая нагрузка при компьютерной томографии соответствует от 50 до 350 обыкновенным рентгеновским снимкам и может оказать очень большое негативное влияние на ваш организм, — подчеркнул Остапенко.

Кроме того, он призвал крымчан не назначать самим себе антибиотики.

— Антибиотики на ранних стадиях лечения вирусной инфекции и пневмонии не дают никакого лечебного эффекта. Поэтому их применение в дебюте заболевания является абсолютно необоснованным. Ваше состояние будет только ухудшаться, — предупредил министр здравоохранения Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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