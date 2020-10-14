Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.7
воздух +16
море +22

Коронавирус в Крыму

Власти убеждают крымчан, что в начале заболевания делать КТ легких «абсолютно бесполезно»

16:33 среда, 14 октября 2020
Власти убеждают крымчан, что в начале заболевания делать КТ легких «абсолютно бесполезно»

фото © Новости Крыма

Решение о проведении компьютерной томографии легких должен принимать только врач.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции заявил министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко.

— Сроки и показания к выполнению компьютерной томографии строго регламентированы. В дебюте заболевания, как правило, это абсолютно не показанная процедура. Более того, лучевая нагрузка при компьютерной томографии соответствует от 50 до 350 обыкновенным рентгеновским снимкам и может оказать очень большое негативное влияние на ваш организм, — подчеркнул Остапенко.

Кроме того, он призвал крымчан не назначать самим себе антибиотики.

— Антибиотики на ранних стадиях лечения вирусной инфекции и пневмонии не дают никакого лечебного эффекта. Поэтому их применение в дебюте заболевания является абсолютно необоснованным. Ваше состояние будет только ухудшаться, — предупредил министр здравоохранения Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус стремительно распространяется по районам Крыма. Число подтвержденных случаев COVID-19 в городах и районах Крыма начало стремительно расти.

В Севастополе 32 новых случая COVID-19 и еще одна смерть за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировали 32 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Заболеваемость пневмониями в Крыму продолжает расти. За прошедшую неделю в Крыму выявили 1693 случая внебольничных пневмоний, заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

Три пациента с Covid-19 скончались за сутки в Крыму.

Происшествия
СК озвучил подробности громкого убийства пятилетней девочки в Крыму

СК озвучил подробности громкого убийства пятилетней девочки в Крыму

Перед судом предстанет 44-летний житель Раздольненского района, которого в прошлом году задержали по обвинению в действиях сексуального характера и убийстве своей пятилетней падчерицы.

Общество
Крымчанам раздавали кашу, которую пришлось есть руками

Крымчанам раздавали кашу, которую пришлось есть руками фото

В среду, 14 октября, в Севастополе отметили праздник Покрова. В центральном Покровском соборе отслужили литургию в честь 115-летия со дня первого храмового праздника.

Общество
Дожди и похолодание в Крыму: спасатели готовятся к ЧС

Дожди и похолодание в Крыму: спасатели готовятся к ЧС

На выходных в Крыму ожидаются дожди и похолодание, сообщает МЧС правительства Крыма со ссылкой на местный Гидрометцентр.

Актуальные темы

Самолет Челябинск - Симферополь не долетел до Крыма

Сегодня утром, 11 октября, проблемы возникли на борту самолета, который взлетел в аэропорту Челябинска и должен был через несколько часов приземлиться в Симферополе. Но уже в воздухе судно развернули.

11 октября

Коронавирус в Крыму
Власти убеждают крымчан, что в начале заболевания делать КТ легких «абсолютно бесполезно»

Власти убеждают крымчан, что в начале заболевания делать КТ легких «абсолютно бесполезно»

Решение о проведении компьютерной томографии легких должен принимать только врач.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации