Власти убеждают крымчан, что в начале заболевания делать КТ легких «абсолютно бесполезно»

Коронавирус в Крыму
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фото © Новости Крыма
Решение о проведении компьютерной томографии легких должен принимать только врач.
Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции заявил министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко.
— Сроки и показания к выполнению компьютерной томографии строго регламентированы. В дебюте заболевания, как правило, это абсолютно не показанная процедура. Более того, лучевая нагрузка при компьютерной томографии соответствует от 50 до 350 обыкновенным рентгеновским снимкам и может оказать очень большое негативное влияние на ваш организм, — подчеркнул Остапенко.
Кроме того, он призвал крымчан не назначать самим себе антибиотики.
— Антибиотики на ранних стадиях лечения вирусной инфекции и пневмонии не дают никакого лечебного эффекта. Поэтому их применение в дебюте заболевания является абсолютно необоснованным. Ваше состояние будет только ухудшаться, — предупредил министр здравоохранения Крыма.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Решение о проведении компьютерной томографии легких должен принимать только врач.