Власти рассказали об очагах коронавируса в школах Крыма

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По данным регионального Роспотребнадзора, в крымских школах остается восемь очагов коронавирусной инфекции.

Об этом на заседании штаба по ситуации с коронавирусом сообщила главный санитарный врач Крыма, глава регионального Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«В школах продолжают действовать восемь очагов, два очага уже закрыты. Количество закрытых классов в целом по республике – 18. Кроме того, целиком закрыты четыре организации. Эти учреждения прервали работу не из-за уровня заболеваемости. Это малокомплектные школы, в которых после отстранения контактных учителей образовательный процесс невозможно продолжать», - рассказала Наталья Пеньковская.

Она отметила, что на данный момент в учебных заведениях ситуация с коронавирусом остается контролируемой и управляемой.

«Оснований для проведения ограничительных мероприятий и перевода на дистанционное обучение школьников нет, при том условии, что все требования будут соблюдаться. Риска для распространения инфекции в школах нет, он сведен до минимума и поэтому учебный процесс на сегодняшний день прекращаться не будет. Но все будет зависеть от уровня заболеваемости», - подчеркнула глава регионального Роспотребнадзора.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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