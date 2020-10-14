В Симферополе стажер-продавец похитила деньги из сейфа магазина

В дежурную часть полиции г. Симферополя поступило заявление от индивидуального предпринимателя, который сообщил о том, что неизвестное лицо из сейфа, расположенного в магазине, тайно похитило денежные средства.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Симферополю по подозрению в совершении преступления задержана 24-летняя жительница Крыма.

Женщина дала признательные показания и пояснила, что проходила стажировку в магазине в должности продавца. Так как ей нужны были деньги, он похитила выручку из сейфа, а деньги потратила на собственные нужды. Задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следователем отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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