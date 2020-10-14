В Симферополе создадут реестр ассенизаторов

Принято решение создать отдельный реестр для обеспечения контроля работы ассенизаторских машин, который будет находиться в министерстве ЖКХ, администрации города, водоканале и ГИБДД.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

В администрации города состоялась встреча с представителями компаний, предоставляющих ассенизаторские услуги. На встрече также присутствовали председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по экологии и природным ресурсам Георгий Шаповалов, министр ЖКХ РК Дмитрий Черняев, заместитель министра ЖКХ РК Исмет Аблаев, представители ГУП РК «Вода Крыма», Роспотребнадзора, управления экологического надзора, геологического надзора в области использования и охраны водных объектов, ГИБДД, а также руководители структурных подразделений администрации города.

— Обсудили сложившуюся ситуацию, возникшую в сфере предоставления услуг по ассенизации, а также необходимость оформления лицензионных документов. Данный вопрос приобрел особую актуальность в связи с тем, что отходы не доставляются на очистные сооружения, а сливаются в непредусмотренных для этого местах. У всех присутствующих проверили наличие договоров с ГУП РК «Вода Крыма» на предмет слива жидких бытовых отходов на точке приема. На сегодняшний день, данная точка приема находится в селе Укромное. Кроме того, принято решение создать отдельный реестр для обеспечения контроля работы ассенизаторских машин, который будет находиться в министерстве ЖКХ, администрации города, водоканале и ГИБДД, — рассказал замглавы администрации Симферополя Анатолий Русин.

В свою очередь, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Дмитрий Черняев подчеркнул необходимость создания реестра с данными частных ассенизаторских организаций, содержащего в себе информацию о перевозчике, наличии у него действующей лицензии, количестве и качестве техники, в том числе и обозначение районов деятельности каждого перевозчика.

— Данная процедура позволит повысить эффективность и обеспечить прозрачность работ по законному сбору и транспортировке жидких бытовых отходов, — уточнил Дмитрий Черняев.

В ходе встречи представители «Воды Крыма» также сообщили, что пункт приема отходов на очистных сооружениях в Укромном будет работать круглосуточно. Кроме того, будет увеличено количество мест приема и переработки отходов, а также повышено качество подъездных путей к станции.

Также в ходе заседания рассмотрели вопросы, которые касались ускорения процедуры сбора и принятия необходимых документов для получения лицензии частными ассенизаторскими организациями, с целью скорейшего их законного вступления в работу по сбору и транспортировке ЖБО, установки GPS-регистраторов или системы ГЛОНАСС у перевозчиков с целью контроля законности работы, а также фиксации возможных случаев слива отходов в не предназначенные для этих целей места.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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