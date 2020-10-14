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Происшествия

В Симферополе повредили ограждение набережной Салгира

В Симферополе неизвестные повредили секции ограждения набережной реки Салгир в районе Гагаринского парка, утверждают в администрации города.

Сообщается, что власти узнали об этом из социальных сетей.

«Сообщаем, что сотрудниками МБУ «Город» проведены ремонтно-восстановительные работы ограждения. Благодарим неравнодушных граждан за обращение. Призываем горожан и гостей крымской столицы бережно относиться к элементам благоустройства», – сообщили власти.

В декабре 2019 года власти Симферополя сообщили, что подрядчик завершил предусмотренные контрактом работы по капитальному ремонту набережной реки Салгир и Малый Салгир.

Подрядчиком ремонтных работ была избрана компания «Асгард», которая ранее выполняла работы по реконструкции части улицы Пушкина в Симферополе. Компания запросила за свои услуги 498,2 миллиона рублей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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