Происшествия
В Симферополе повредили ограждение набережной Салгира
В Симферополе неизвестные повредили секции ограждения набережной реки Салгир в районе Гагаринского парка, утверждают в администрации города.
Сообщается, что власти узнали об этом из социальных сетей.
«Сообщаем, что сотрудниками МБУ «Город» проведены ремонтно-восстановительные работы ограждения. Благодарим неравнодушных граждан за обращение. Призываем горожан и гостей крымской столицы бережно относиться к элементам благоустройства», – сообщили власти.
В декабре 2019 года власти Симферополя сообщили, что подрядчик завершил предусмотренные контрактом работы по капитальному ремонту набережной реки Салгир и Малый Салгир.
Подрядчиком ремонтных работ была избрана компания «Асгард», которая ранее выполняла работы по реконструкции части улицы Пушкина в Симферополе. Компания запросила за свои услуги 498,2 миллиона рублей.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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