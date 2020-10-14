В Симферополе молодой водитель насмерть сбил пешехода

21-летний водитель иномарки насмерть сбил пешехода на одной из улиц Симферополя, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по РК.

По данным ведомства, трагедия произошла накануне вечером.

«Водитель Chevrolet Lacetti, двигаясь по улице Киевская, со стороны площади Московской в направлении Джанкоя, допустил наезд на пешехода 50 лет, который переходил проезжую часть на красный свет светофора в зоне видимости пешеходного перехода», - говорится в сообщении.

В результате ДТП пешеход скончался. Проводится проверка.

Ранее подобная авария произошла в Красногвардейском районе. Тогда водитель иномарки насмерть сбил мужчину, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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