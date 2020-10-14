Происшествия
В Симферополе молодой водитель насмерть сбил пешехода
21-летний водитель иномарки насмерть сбил пешехода на одной из улиц Симферополя, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по РК.
По данным ведомства, трагедия произошла накануне вечером.
«Водитель Chevrolet Lacetti, двигаясь по улице Киевская, со стороны площади Московской в направлении Джанкоя, допустил наезд на пешехода 50 лет, который переходил проезжую часть на красный свет светофора в зоне видимости пешеходного перехода», - говорится в сообщении.
В результате ДТП пешеход скончался. Проводится проверка.
Ранее подобная авария произошла в Красногвардейском районе. Тогда водитель иномарки насмерть сбил мужчину, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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