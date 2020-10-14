В Севастополе за неделю обрушилась вторая подпорная стена

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«Слава богу, никого не убило!» – говорят в муниципалитете.

В Севастополе за неделю частично обрушилась вторая подпорная стена. О сомнительном состоянии кладки на улице Герасима Рубцова в Балаклаве было известно давно, но даже после обрушения стенки надежды на ее скорый ремонт практически нет.

«Неделю назад на улице Рубцова, 3, произошло частичное обрушение стены на тротуарную часть дороги. Разбором завалов никто не занимается! Оставшаяся часть забора в скором времени так же обрушится! Рядом в этот момент могут оказаться люди! Почему не предпринимаются меры по предотвращению обвала? Почему аварийная территория не огорожена в соответствии с правилами безопасности?» – написали местные жители в социальных сетях.

Как выяснилось, инцидент произошел вблизи многоквартирного дома, находящегося на обслуживании ГУПС «УК Балаклавского района». В техническом отделе компании журналистам заявили, что в курсе сложившейся ситуации, однако работы с подпорными стенами, находящимися на муниципальной территории, не входят в их компетенцию.

«Придомовая территория убирается согласно графику, все в соответствии с руководящими документами проводится, а подпорные стены, к сожалению, не наши и на обслуживании у нас не находятся», – подчеркнули в учреждении.

Глава Балаклавского МО Евгений Бабошкин подтвердил, что местные жители неоднократно обращались в администрацию в связи с аварийным состоянием подпорной стены. Муниципалитет в свою очередь сообщал о проблеме в профильные ведомства, однако никаких видимых действий после двухлетней переписки так и не последовало.

«Года два или больше мы занимаемся переписками, и нам все обещают ее сделать. Вот доигрались. Слава богу, что не убило никого», – отметил Евгений Бабошкин.

В пресс-службе департамента городского хозяйства сообщили, что ранее сотрудниками «Севавтодора» от камней была расчищена проезжая часть. Самим департаментом для обеспечения безопасности вскоре будет установлено временное ограждение данного участка.

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