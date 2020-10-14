В Севастополе обнаружили труп в ящике

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На территории Максимовой дачи 54-летний местный житель обнаружил ящик с трупом неизвестного мужчины; труп уже подвергся гнилостным изменениям и был частично скелетирован, сообщает Рен-ТВ.

По имеющейся информации, правоохранители изъяли с места происшествия две бутылки из-под водки, а также одежду, полимерную пленку, нож, пододеяльник, две простыни, провод и два пакета с прозрачной липкой лентой.

Как уточняет Рен-ТВ, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении смерти человеку. Тело направили в морг для установления точной причины смерти.

В ведомстве сообщили, что предоставят информацию по сообщению о находке позднее.

Напомним, летом в Липецке на парковке у гипермаркета в припаркованной машине прохожие обнаружили труп севастопольца. В ноябре прошлого года у железной дороги под Севастополем был обнаружен труп мужчины, который свалился со скалы и угодил прямо в водосток.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Форпост

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