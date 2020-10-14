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Происшествия

В Севастополе дама с балкона организовала задержание нарушителя

В Севастополе дама с балкона организовала задержание нарушителя

фото © ria.ru

Неравнодушие женщины и оперативность полиции не допустили возможной трагедии.

Бдительная жительница Севастополя при поддержке ДПС пресекла пьяные выходки социально опасного водителя. Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД, вечером в дежурную часть поступил звонок от гражданки, которая сообщила: с балкона наблюдается едущий по дворовой территории автомобиль, водитель которого, вероятно, пьян.

Основания для такого предположения дало то, что неадекватный водитель едва не сбил пешеходов во дворе многоквартирного дома, затем не справился с управлением, наехал на бордюр и остановился, повредив колесо.

На место был немедленно направлен экипаж ДПС. Сотрудники по прибытии на место обнаружили легковой автомобиль, левое переднее колесо которого действительно было сильно повреждено.

Инспекторы задержали и на месте освидетельствовали водителя, который притвориться невиновным не смог — так как едва держался на ногах. В отношении него был составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП, за которую предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет, а транспортное средство отправили на штрафную площадку.

Бдительная жительница Севастополя, говорится в сообщении правоохранителей, поблагодарила полицейских за оперативность и предотвращение возможной трагедии. В свою очередь инспекторы выразили благодарность гражданке «за неравнодушное отношение к безопасности дорожного движения и нетерпимое отношение к тем, кто садится за руль в состоянии опьянения».

В тексте использованы материалы: Форпост

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