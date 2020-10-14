Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Заболеваемость пневмониями в Крыму продолжает расти ● Три пациента с Covid-19 скончались за сутки в Крыму ● Мало коронавируса: в Крыму свирепствуют грипп и ОРВИ ● COVID-19 в Крыму подтвержден у 163 человек за сутки ● «Дружно «двинем кони»: в Симферополе на платное КТ записывают по ночам на две недели вперед
В Севастополе 32 новых случая COVID-19 и еще одна смерть за сутки
фото © Новости Крыма
В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировали 32 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
Еще 33 человека с этим диагнозом выздоровели и были выписаны из больниц.
Известно, что все новые заболевшие – местные жители в возрасте от 34 лет до 81 года.Также за сутки увеличилось количество смертей от коронавируса. Скончалась пациентка с подтвержденным COVID-19 в возрасте 62 лет.
«Течение болезни осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией, острой дыхательной недостаточностью на фоне хронических заболеваний», - уточнили в правительстве города.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1417 человек. Из них уже выздоровели 944 человека, 42 пациента скончались. В настоящий момент в стационарах находится 348 человек.
Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки были зафиксированы рекордные 163 случая COVID-19.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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