В Севастополе 32 новых случая COVID-19 и еще одна смерть за сутки

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В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировали 32 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Еще 33 человека с этим диагнозом выздоровели и были выписаны из больниц.

Известно, что все новые заболевшие – местные жители в возрасте от 34 лет до 81 года.Также за сутки увеличилось количество смертей от коронавируса. Скончалась пациентка с подтвержденным COVID-19 в возрасте 62 лет.

«Течение болезни осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией, острой дыхательной недостаточностью на фоне хронических заболеваний», - уточнили в правительстве города.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1417 человек. Из них уже выздоровели 944 человека, 42 пациента скончались. В настоящий момент в стационарах находится 348 человек.

Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки были зафиксированы рекордные 163 случая COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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