В Крыму застройщик сорвал сроки строительства детского сада

Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов раскритиковал работу застройщика, который сорвал сроки строительства детского сада в симферопольском районе «Крымская Роза».

Об этом он заявил в ходе выезда на объект.

«Самое главное нарушение – это несоблюдение графиков производственных работ и отсутствие нужного количества работ, которое должно быть в соответствии с графиком. К сожалению, это самый проблемный объект, который у нас находится в рамках нацпроекта «Демография». Из пяти детских садов, которые мы должны ввести (в эксплуатацию) в этом году, этот - самый рискованный. Здесь наблюдается отставание почти по всем направлениям. Вдвойне обидно, что это крымский застройщик», - рассказал он.

По его словам, строительство детского сада уже отстает от запланированного срока на месяц.

«Полное завершение строительно-монтажных работ планировалось на начало ноября. На объекте сейчас около 50-60 человек, хотя должно быть больше ста. Надеемся завершить до конца этого года», - уточнил министр.

Храмов добавил, что председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк «лично будет контролировать этот объект».

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» в конце 2020 года в Крыму сдадут в эксплуатацию несколько детских садов и школу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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