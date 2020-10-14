Власть
В Крыму застройщик сорвал сроки строительства детского сада
Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов раскритиковал работу застройщика, который сорвал сроки строительства детского сада в симферопольском районе «Крымская Роза».
Об этом он заявил в ходе выезда на объект.
«Самое главное нарушение – это несоблюдение графиков производственных работ и отсутствие нужного количества работ, которое должно быть в соответствии с графиком. К сожалению, это самый проблемный объект, который у нас находится в рамках нацпроекта «Демография». Из пяти детских садов, которые мы должны ввести (в эксплуатацию) в этом году, этот - самый рискованный. Здесь наблюдается отставание почти по всем направлениям. Вдвойне обидно, что это крымский застройщик», - рассказал он.
По его словам, строительство детского сада уже отстает от запланированного срока на месяц.
«Полное завершение строительно-монтажных работ планировалось на начало ноября. На объекте сейчас около 50-60 человек, хотя должно быть больше ста. Надеемся завершить до конца этого года», - уточнил министр.
Храмов добавил, что председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк «лично будет контролировать этот объект».
Ранее сообщалось, что в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» в конце 2020 года в Крыму сдадут в эксплуатацию несколько детских садов и школу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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