Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.7
воздух +16
море +22

Коронавирус в Крыму

В Крыму суд закрыл 52 предприятия из-за несоблюдения противоэпидемических мер

17:36 среда, 14 октября 2020
В Крыму суд закрыл 52 предприятия из-за несоблюдения противоэпидемических мер

фото © pixabay.com

На сегодня в Крыму суд принял решение по 52 объектам о приостановлении деятельности на срок от 30 до 90 суток, еще по восьми выписали штраф от 50 до 200 тысяч рублей.

Об этом на оперштабе по вопросу предупреждения распространения Covid-19 сообщила глава регионального Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

— Органами муниципального контроля за неделю проведено более тысячи рейдов, в ходе которых проверили 4917 объектов. Выявлено 529 нарушений. За последнюю неделю поступило 74 административных материала. Больше всего представленных материалов по Симферополю и Симферопольскому району, — рассказала Пеньковская.

Она добавила, что не во всех регионах органы муниципального контроля активно включились в работу. Так, в Джанкойском, Белогорском и Советском районах составили по 7 материалов, в Евпатории – 14, в Красногвардейском районе – 5, в Феодосии и Кировском районе – по два, в Ялте – один.

— Из всех тех материалов, которые поступили, на сегодняшний день для передачи в суд подготовлено 8 материалов за выявленные нарушения. 3 материала с нарушениями готовятся для направления в суд, 2 проверки еще не закончены, — сообщила глава регионального Роспотребнадзора.

Пеньковская отметила, что многие предприниматели часть нарушений устраняют сразу же при выходе сотрудников на объекты. Она напомнила, что основная цель рейдов – «добиться, чтобы на всех предприятиях меры по профилактике новой коронавирусной инфекции соблюдались».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ограбивший три офиса микрозаймов симферополец проведет 4,5 года в колонии. Железнодорожный районный суд Симферополя признал 23-летнего местного жителя виновным в разбойных нападениях на офисы выдачи микрозаймов.

Женщиной, напоившей дочь-подростка в Ялте, займется прокуратура. Прокуратура организовала проверку по факту размещения в социальных сетях информации об алкогольном отравлении ребенка.

Украинская полиция объявила подозрение участнику «самообороны Крыма». Украинская полиция АР Крым и Севастополя объявила о подозрении мужчине, обвиняемому в участии в вооруженном формировании «самооборона Крыма».

Облава: в центре Симферополя ловили выпивох и хулиганов. Силовики отработали центр Симферополя.

Происшествия
СК озвучил подробности громкого убийства пятилетней девочки в Крыму

СК озвучил подробности громкого убийства пятилетней девочки в Крыму

Перед судом предстанет 44-летний житель Раздольненского района, которого в прошлом году задержали по обвинению в действиях сексуального характера и убийстве своей пятилетней падчерицы.

Общество
Крымчанам раздавали кашу, которую пришлось есть руками

Крымчанам раздавали кашу, которую пришлось есть руками фото

В среду, 14 октября, в Севастополе отметили праздник Покрова. В центральном Покровском соборе отслужили литургию в честь 115-летия со дня первого храмового праздника.

Общество
Дожди и похолодание в Крыму: спасатели готовятся к ЧС

Дожди и похолодание в Крыму: спасатели готовятся к ЧС

На выходных в Крыму ожидаются дожди и похолодание, сообщает МЧС правительства Крыма со ссылкой на местный Гидрометцентр.

Актуальные темы

Самолет Челябинск - Симферополь не долетел до Крыма

Сегодня утром, 11 октября, проблемы возникли на борту самолета, который взлетел в аэропорту Челябинска и должен был через несколько часов приземлиться в Симферополе. Но уже в воздухе судно развернули.

11 октября

Коронавирус в Крыму
Власти убеждают крымчан, что в начале заболевания делать КТ легких «абсолютно бесполезно»

Власти убеждают крымчан, что в начале заболевания делать КТ легких «абсолютно бесполезно»

Решение о проведении компьютерной томографии легких должен принимать только врач.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации