Коронавирус в Крыму
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В Крыму суд закрыл 52 предприятия из-за несоблюдения противоэпидемических мер
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На сегодня в Крыму суд принял решение по 52 объектам о приостановлении деятельности на срок от 30 до 90 суток, еще по восьми выписали штраф от 50 до 200 тысяч рублей.
Об этом на оперштабе по вопросу предупреждения распространения Covid-19 сообщила глава регионального Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
— Органами муниципального контроля за неделю проведено более тысячи рейдов, в ходе которых проверили 4917 объектов. Выявлено 529 нарушений. За последнюю неделю поступило 74 административных материала. Больше всего представленных материалов по Симферополю и Симферопольскому району, — рассказала Пеньковская.
Она добавила, что не во всех регионах органы муниципального контроля активно включились в работу. Так, в Джанкойском, Белогорском и Советском районах составили по 7 материалов, в Евпатории – 14, в Красногвардейском районе – 5, в Феодосии и Кировском районе – по два, в Ялте – один.
— Из всех тех материалов, которые поступили, на сегодняшний день для передачи в суд подготовлено 8 материалов за выявленные нарушения. 3 материала с нарушениями готовятся для направления в суд, 2 проверки еще не закончены, — сообщила глава регионального Роспотребнадзора.
Пеньковская отметила, что многие предприниматели часть нарушений устраняют сразу же при выходе сотрудников на объекты. Она напомнила, что основная цель рейдов – «добиться, чтобы на всех предприятиях меры по профилактике новой коронавирусной инфекции соблюдались».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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