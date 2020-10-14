В Крыму поймали грабителей, взломавших банкомат

Ночью в центре одного из сел Бахчисарайского района взломали терминал самообслуживания и банкомат, из терминала были похищены денежные средства.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудниками бахчисарайской полиции был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых «по горячим следам» подозреваемые были установлены и задержаны. Злоумышленниками оказались двое мужчин — ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 21-летний местный житель и 25-летний гражданин Узбекистана. Каждый из них уже дал признательные показания.

Полицейские установили, что молодые люди вскрыли терминал оплаты, похитив из него деньги, а также предприняли попытку взломать банкомат, принадлежащий одному из кредитно-финансовых учреждений, однако преступный умысел не довели до конца, поскольку испугались сработавшей сигнализации.

Следственным отделом ОМВД России по Бахчисарайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в иное хранилище), а также частью 3 статьи 30 — пунктом «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на кражув крупном размере, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновение в иное хранилище).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Каждому из мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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