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Власть

В Крыму «наворовали» электричества на 90 миллионов рублей

09:09 среда, 14 октября 2020
В Крыму «наворовали» электричества на 90 миллионов рублей

фото © Delfi

В республике за 2019-2020 год незаконные потребители украли электричества почти на 90 миллионов рублей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго». Во всех случаях компания обращалась в суд для взыскания задолженности.

«Вынесено 479 судебных решений в пользу ГУП РК «Крымэнерго» о взыскании стоимости неучтенного потребления электрической энергии на общую сумму 89 миллионов 265 тысяч рублей. Из них 457 решений о взыскании стоимости бездоговорного потребления электрической энергии в сумме 82  миллиона 581 тысяча рублей и 22 решения о взыскании стоимости безучетного потребления электрической энергии в сумме около 7  миллионов рублей», - говорится в сообщении компании.

Так, Центральный районный суд Симферополя признал виновным жителя Симферополя виновным в воровстве электричества и заставил заплатить нанесенный ущерб, сумма которого составила 3,7 миллиона рублей.

В каменке же местный житель «наворовал» электричества на 2,3 миллиона рублей. Решением Киевского районного суда Симферополя он обязан выплатить всю сумму нанесенного ущерба.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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