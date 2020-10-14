Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.7
воздух +16
море +22

Коронавирус в Крыму

В крымских гостиницах выявили нарушения санитарных норм

19:36 среда, 14 октября 2020
В крымских гостиницах выявили нарушения санитарных норм

фото © Новости Крыма

Специалисты министерства курортов и туризма Крыма нашли нарушения санитарных норм в некоторых гостиницах полуострова, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что речь идет об отсутствии рециркуляторов воздуха, нарушении масочного режима в закрытых помещениях и социальной дистанции.

«До сих пор отели исправляли замечания проверяющих в кратчайшие сроки. Но в случае, если будет явное непонимание с объектом размещения, мы будем искать другие механизмы воздействия – это могут быть и штрафы, и приостановка деятельности до 90 дней», - цитирует пресс-служба главу министерства Вадима Волченко.

В ведомстве добавили, что в связи с «продолжающимся беспрецедентным спросом и высокими показателями по загрузке объектов размещения» контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора будет усилен.

«Выездные мониторинги по всем без исключения объектам размещения Крыма будут продолжаться в активном режиме, пока этого требует санитарно-эпиодемиологическая обстановка в регионе. Наша общая задача сегодня не только сделать комфортными отдых и оздоровление в Крыму, но и обеспечить безопасность для гостей и жителей республики», - добавил Волченко.

При этом министерство готово оказать поддержку объектам размещения, если у их владельцев возникли сложности с выполнением требований санитарных норм.

Ранее в ведомстве сообщили, что в октябре по целому ряду объектов размещения загрузка достигает 90% и даже 100% в некоторых случаях.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Загрузка отелей и санаториев Крыма в октябре достигла 90 процентов. В 2020 году курортный сезон в Крыму начался с задержкой из-за пандемии нового коронавируса.

«Бедные россияне поедут в Крым за кешбэком»: Ростуризм продвигает осенний отдых на полуострове. С 1 октября в Крыму начала работать программа Ростуризма по стимулированию внутреннего туризма кешбэком. Это возврат части средств, потраченных на отдых, и он также предусмотрен для российских регионов при соблюдении ряда условий.

Отелей мало: эксперт объяснила, как привлечь гостей в Крым круглый год. Традиционные фестивали могут служить «якорными» мероприятиями, позволяющими формировать туристический поток и привлекать гостей в определенные даты. Кроме того, это позволит сделать отдых в Крыму более интересным и разносторонним.

Аксенов решил, что в Крыму уже отдохнуло более 5 млн туристов. За 9 месяцев 2020 года в Крыму отдохнуло 5,073 млн туристов. Количество проданных путевок на октябрь показывает, что загрузка крымских мест размещения достигает 80% даже после завершения высокого курортного сезона в регионе.

Происшествия
СК озвучил подробности громкого убийства пятилетней девочки в Крыму

СК озвучил подробности громкого убийства пятилетней девочки в Крыму

Перед судом предстанет 44-летний житель Раздольненского района, которого в прошлом году задержали по обвинению в действиях сексуального характера и убийстве своей пятилетней падчерицы.

Общество
Крымчанам раздавали кашу, которую пришлось есть руками

Крымчанам раздавали кашу, которую пришлось есть руками фото

В среду, 14 октября, в Севастополе отметили праздник Покрова. В центральном Покровском соборе отслужили литургию в честь 115-летия со дня первого храмового праздника.

Общество
Дожди и похолодание в Крыму: спасатели готовятся к ЧС

Дожди и похолодание в Крыму: спасатели готовятся к ЧС

На выходных в Крыму ожидаются дожди и похолодание, сообщает МЧС правительства Крыма со ссылкой на местный Гидрометцентр.

Актуальные темы

Самолет Челябинск - Симферополь не долетел до Крыма

Сегодня утром, 11 октября, проблемы возникли на борту самолета, который взлетел в аэропорту Челябинска и должен был через несколько часов приземлиться в Симферополе. Но уже в воздухе судно развернули.

11 октября

Коронавирус в Крыму
Власти убеждают крымчан, что в начале заболевания делать КТ легких «абсолютно бесполезно»

Власти убеждают крымчан, что в начале заболевания делать КТ легких «абсолютно бесполезно»

Решение о проведении компьютерной томографии легких должен принимать только врач.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации