Коронавирус в Крыму
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В крымских гостиницах выявили нарушения санитарных норм
фото © Новости Крыма
Специалисты министерства курортов и туризма Крыма нашли нарушения санитарных норм в некоторых гостиницах полуострова, сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что речь идет об отсутствии рециркуляторов воздуха, нарушении масочного режима в закрытых помещениях и социальной дистанции.
«До сих пор отели исправляли замечания проверяющих в кратчайшие сроки. Но в случае, если будет явное непонимание с объектом размещения, мы будем искать другие механизмы воздействия – это могут быть и штрафы, и приостановка деятельности до 90 дней», - цитирует пресс-служба главу министерства Вадима Волченко.
В ведомстве добавили, что в связи с «продолжающимся беспрецедентным спросом и высокими показателями по загрузке объектов размещения» контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора будет усилен.
«Выездные мониторинги по всем без исключения объектам размещения Крыма будут продолжаться в активном режиме, пока этого требует санитарно-эпиодемиологическая обстановка в регионе. Наша общая задача сегодня не только сделать комфортными отдых и оздоровление в Крыму, но и обеспечить безопасность для гостей и жителей республики», - добавил Волченко.
При этом министерство готово оказать поддержку объектам размещения, если у их владельцев возникли сложности с выполнением требований санитарных норм.
Ранее в ведомстве сообщили, что в октябре по целому ряду объектов размещения загрузка достигает 90% и даже 100% в некоторых случаях.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Загрузка отелей и санаториев Крыма в октябре достигла 90 процентов. В 2020 году курортный сезон в Крыму начался с задержкой из-за пандемии нового коронавируса.
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