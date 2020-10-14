В Евпатории отменили «всероссийский марафон» из-за COVID-19

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В Крыму отменили проведение всероссийского марафона, который планировали на 18 октября, из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Крыма.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на полуострове, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, Всероссийский «Открытый Крымский марафон» перенесен на более поздний срок. О новых сроках проведения марафона будет объявлено дополнительно», – говорится в сообщении.

Ранее в Евпатории 17 и 18 сентября планировали перекрыть улицы в центре города из-за подготовки и проведения марафона.

До этого власти анонсировали участие около 2,5 тысяч человек в данном марафоне.

В минувшие выходные глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что парусная регата «Русская весна», которая прошла в Севастополе, является «одним из последних массовых мероприятий» на полуострове, так как их проведение ограничат из-за коронавируса.

За минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 158 случаев коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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