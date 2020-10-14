Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Более 70 процентов умерших пациентов с COVID в Крыму были старше 65 лет ● Коронавирус стремительно распространяется по районам Крыма ● В Севастополе 32 новых случая COVID-19 и еще одна смерть за сутки ● Заболеваемость пневмониями в Крыму продолжает расти ● Три пациента с Covid-19 скончались за сутки в Крыму
В Евпатории отменили «всероссийский марафон» из-за COVID-19
фото © Крым.реалии
В Крыму отменили проведение всероссийского марафона, который планировали на 18 октября, из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Крыма.
«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на полуострове, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, Всероссийский «Открытый Крымский марафон» перенесен на более поздний срок. О новых сроках проведения марафона будет объявлено дополнительно», – говорится в сообщении.
Ранее в Евпатории 17 и 18 сентября планировали перекрыть улицы в центре города из-за подготовки и проведения марафона.
До этого власти анонсировали участие около 2,5 тысяч человек в данном марафоне.
В минувшие выходные глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что парусная регата «Русская весна», которая прошла в Севастополе, является «одним из последних массовых мероприятий» на полуострове, так как их проведение ограничат из-за коронавируса.
За минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 158 случаев коронавирусной инфекции.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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